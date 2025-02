Ancelotti, attacco al VAR: “Lo hanno acceso tardi? Al Real succedono cose strane…”

Le polemiche legate ad arbitri e VAR non riguardano solo il calcio italiano. Anche in Spagna impazzano i dibattiti e coinvolgono anche le squadre di vertice, Real Madrid in primis.

I fatti. Il Real Madrid oggi è stato fermato sull’1-1 dall’Osasuna in trasferta, al termine di 90 minuti infuocati. I blancos contestano un rigore non concesso dall’arbitro Munuera per fallo su Vinicius sullo 0-1, poi anche l’espulsione rifilata a Bellingham dopo 39 minuti che ha costretto le merengues a giocare il secondo tempo in 10. Poi in aggiunta ecco un rigore nella ripresa concesso ai padroni di casa e trasformato da Budimir.

Al termine della sfida il tecnico Carlo Ancelotti ha parlato a chiare lettere del suo malcontento: “Abbiamo iniziato bene e finito bene la partita, pur con un giocatore in meno. Penso che il cartellino rosso di Jude sia stato frainteso. Ha detto “fuck off”, non “fuck you” (dunque nel primo caso non sarebbe stata un’imprecazione verso l’arbitro, n.d.r.). Sono successe cose strane in queste tre partite che tutti hanno visto. Non ho voglia di aggiunge altro. Tutti hanno visto che il VAR non è andato a vedere le giocate nella loro area, ma lo ha fatto nella nostra”.

Poi ad Ancelotti viene chiesto del giallo subito dal direttore di gara: “Cosa gli ho detto? Gli ho detto che c’era stato un fallo di mano in area che doveva essere analizzato dal VAR, ma devono averlo attivato più tardi”.