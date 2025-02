Calcio mondiale in lutto: è morto il Presidente più vincente di sempre

Grave lutto nel calcio mondiale: si è spento ad 87 anni l’ex presidente del Porto, Jorge Pinto da Costa, è venuto a mancare. E’ il presidente con il maggior numero di trofei alzati in carriera, addirittura 67, fra i quali due storiche Champions League, quella del 1986/87 e quella 2003/2004, vinta con Mourinho tecnico.

Pinto da Costa è stato presidente dell’FC Porto per 42 anni, dal 1982 al 2024. Ha lasciato l’incarico a maggio dell’anno scorso, dopo essere stato sconfitto da André Villas-Boas alle elezioni.

Due i momenti maggiormente iconici a lui legati, con il Porto salito sul tetto della Champions e dell’ex Coppa Campioni. Il ​​27 maggio 1987, quando la squadra ha vinto la prima Coppa dei Campioni, battendo in finale il Bayern Monaco, e il 26 maggio 2004, quando ha battuto il Monaco per 3-0 nella finale di Champions League giocata a Gelsenkirchen.

Poi la lista dei trofei europei è lunga: una Coppa UEFA (2003), un’Europa League (2011), con Villas-Boas in panchina, e una Supercoppa Europea (1987). Nel 1987 e nel 2004, il Porto vinse la Coppa Intercontinentale. A livello nazionale, sono ben 23 i campionati vinti, fra i quali 5 di fila (tra il 1995 e il 1999). Proprio la lunga lista di trofei vinti, 67 appunto, lo fece anche entrare in una diatriba con Berlusconi, al quale disse in una intervista a La Gazzetta dello Sport nel 2012: “Berlusconi con 26 titoli dice di essere il più vincente della storia? Berlusconi può dire quello che vuole. Io non tengo conto dei titoli e non voglio nessuno stadio con il mio nome. La dirigenza del club lo voleva per questo stadio ed io ho minacciato di dimettermi. Sono per il culto del club e non per la persona”.

“Un’ispirazione eterna. Un’eredità immortale”, così lo ha ricordato il Porto dai propri canali ufficiali social.