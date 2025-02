Clamoroso Theo, rosso! Walker lo assolve: “Secondo me non cercava il rigore, ma l’arbitro ha deciso”

Il Milan esce dalla Champions League nella maniera più dolorosa: prima l’illusione del gol di Santiago Gimenez, poi il rosso rimediato da Theo Hernandez ed infine il gol subito dal Feyenoord che costa l’Europa.

Al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato il terzino rossonero Kyle Walker: “Dispiaciuti? Certo, per come stavamo controllando la partita a fine primo tempo c’era solo una squadra che cercava di vincere. Poi l’arbitro ha preso la sua decisione, non posso dire se sia stata giusta o sbagliata perché non ho rivisto l’azione, ma è successo. Cosa è successo con Theo? E’ stato espulso, non so se abbia simulato o meno. Secondo me non lo ha fatto per il rigore, magari ha sentito un tocco, ma non ho ancora visto l’episodio in tv”.

Una serataccia per i rossoneri che abbandonano così la competizione, a passare è il Feyenoord che affronterà una fra Arsenal ed Inter agli ottavi. Per salvare la stagione a Sergio Conceicao rimangono così due competizioni. Da una parte il Diavolo è settimo in campionato e attualmente fuori dalle posizioni che contano per qualificarsi alle coppe europee, dall’altra i rossoneri sono ancora in corsa in Coppa Italia dove sono attesi dalla semifinale contro la vincente di una fra Inter e la Lazio.