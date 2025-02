“E poi arriva quell’idiota di Theo ad aiutarci”, che attacco dall’ex stella del Feyenoord!

Theo Hernandez finisce nell’incubo: una follia, anzi due, come i cartellini gialli rimediati contro il Feyenoord che hanno significato un rosso e l’inferiorità numerica per il Milan con conseguente eliminazione dalla Champions League.

E verso l’esterno francese arriva un attacco non indifferente, da parte dell’ex stella del club olandese Pierre van Hooijdonk. Queste le sue parole riportate da Voetbal International: “Un’altra serata europea pazzesca. Un Feyenoord malconcio, con così tanti infortuni e ancora sotto per 1-0 dopo mezzo minuto… Poi all’improvviso arriva quell’idiota di Theo Hernández ad aiutarci.

A quel punto la squadra si trova a dover affrontare dieci contro undici il resto del match. E di solito si vince più spesso di quanto si perda in queste situazioni. Poi arriva Carranza che colpisce di testa in modo strepitoso. Un risultato senza precedenti. È fantastico. Anche per tutto il club. Nessuno si aspettava questo in un periodo così turbolento per l’Europa. Nessuno”.