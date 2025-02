Malore improvviso, tifosi sgomenti: morto il tecnico

Mondo dello sport sotto choc dopo il malore improvviso: non c’è stato nulla da fare, è morto il tecnico. Tifosi sgomenti e senza parole

Sconvolgente notizia quella arrivata nelle ultime ore che ha scioccato il mondo dello sport. Tutti senza parole, i tifosi per primi sono rimasti sgomenti, dopo aver appreso la terribile news. Non c’è stato nulla da fare dopo l’arresto cardiaco.

Si tratta dell’ennesima scomparsa legata allo sport. Non solo volti noti del grandissimo palcoscenico sportivo come ad esempio ex calciatori che si sono spenti ma anche personalità di meno spicco, sconosciuti ai più ma che nel loro piccolo avevano una forte influenza nel proprio settore. Come capitato al tecnico protagonista di questa immane tragedia. Un malore improvviso lo ha strappato troppo prematuramente alla vita e all’affetto dei suoi cari: non c’è stato nulla da fare, muore l’allenatore.

Terribile lutto, morto l’allenatore: tifosi senza parole dopo il malore improvviso

La notizia assurda è che questi aveva appena 26 anni! L’arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo e in tanti ora stanno piangendo la sua scomparsa. Soprattutto per lo sport bresciano e cremonese sono giorni di lutto devastanti. Specialmente per gli appassionati di basket locale.

Giovanni Rebaccani, giovanissimo allenatore di basket, è venuto a mancare nello scorso weekend. Il classe ’98 si divideva tra gli studi di matematica e l’attività di allenatore dei ragazzi del minibasket a Pralboino e per la Gs Verolese. Inoltre era anche collaboratore tecnico per la JuVi Cremona di serie A2. Si districava alla grande tra diverse attività, abbracciando diversi settori. Ora tutte le società sportive di cui faceva parte stanno piangendo la sua scomparsa, stringendosi ai familiari e agli amici del giovane.

Questo il commento della Ferroni JuVi Cremona, squadra di serie A2. “Giovanni era entrato a far parte dello staff delle giovanili in questa stagione, distinguendosi per le sue grandi doti umane e professionali. Diventando da subito un punto di riferimento per gli atleti più giovani“, questo il messaggio al quale fa eco quello della Gs di Verola. “Terribile notizia con la quale la Verolese Basket si è risvegliata dopo la scomparsa di un nostro collaboratore ma soprattutto amico e supporter. Da oggi gli angeli avranno un nuovo coach“, recita la nota. Al cordoglio ha partecipato anche la Trenzano Basket dove gioca il fratello di Giovanni.