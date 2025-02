Zanardi, il video mette i brividi: come un’apparizione

Il video su Alex Zanardi ha messo i brividi: come una vera e propria apparizione, arrivano le dichiarazioni. L’annuncio è choc

Alex Zanardi è da sempre stato fonte di ispirazione per i fan e non solo. Il suo grande carisma e la resilienza lo hanno reso forte, grazie all’innato ottimismo di guardare sempre con fiducia alle difficoltà della vita, nonostante avesse perso l’uso delle gambe oltre alla sua grande passione, ovvero l’essere un pilota automobilistico. Da grande sportivo qual era non voleva saperne di star fermo ed è per questo che aveva scelto l’handbike come suo nuovo sport, eccellendo come atleta paraolimpico e diventando uno dei più importanti esponenti italiani del movimento.

Tanto da fondare anche una propria associazione, Obiettivo3 che ancora oggi va avanti con diversi esponenti attivi, nonostante di Alex purtroppo si siano perse le tracce. Nota, infatti, la sua triste vicenda dopo un altro grave incidente subito nell’estate 2020 quando andò a schiantarsi contro un camion proprio mentre era alla guida della sua handbike. Da lì poco o nulla si sa di lui, con la famiglia che preferisce mantenere grande riserbo e privacy. Non resta che affidarsi alle preghiere e agli spifferi che arrivano sui social.

Folgorato da Zanardi, clamoroso annuncio

Intanto mese dopo mese arrivano tante testimonianze che raccontano dell’incredibile umanità di Zanardi e della sua influenza sulla vita di persone che hanno subito la sua stessa sfortuna. Specialmente negli altri atleti paraolimpici. Come ad esempio Tiziano Monti, campione di handbike.

Quest’ultimo ha rivelato alcuni particolari sul suo incontro con Alex che gli ha letteralmente cambiato la vita, dopo aver perso l’uso delle gambe nel 2018 a causa di un brutto incidente in auto. Il classe ’88 è intervenuto a “Finalmente domenica” su “Tv2000” per spiegare tutto. “Lo incontro per caso. Apro l’ascensore e me lo trovo davanti, lui mi guarda. Io rimango così un po’ fermo, immobile, come se avessi visto un’apparizione perché per me era un’apparizione“, dice senza mezzi termini Monti. Poi continua: “Lui mi guarda e mi dice ‘ciao’ con due occhi grandi pieni di gioia di vita”.

A quel punto il protagonista di questa storia realizza di avere davanti a sé proprio Alex Zanardi: “Rispondo con un ‘ciao’ molto timido, lui mi guarda e mi fa ‘ma perché uno col fisico come il tuo non viene a correre con me?’, magari ci casca dico in romanesco”. Com’è andata la storia è facilmente intuibile: “Stesso quella sera gli mando la mia candidatura per Obiettivo3, il progetto fondato da Alex”. Il classe 1988 sarà per sempre grato a Zanardi.