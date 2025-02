Juve: tra turnover, sorprese e certezze. Thiago Motta cambia la formazione in Coppa Italia

Dopo l’eliminazione in Champions League e l’importante vittoria contro il Cagliari, la Juventus domani sera scenderà in campo contro l’Empoli nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia con l’obiettivo di staccare il pass per le semifinali dove affronterebbe, in caso di passaggio del turno, il Bologna di Vincenzo Italiano.

Complici gli ultimi infortuni, Savona in modo particolare e la ricaduta di Douglas Luiz, l’allenatore bianconero, Thiago Motta, dovrebbe cambiare qualcosa nell’undici iniziale rispetto a quello sceso in campo in Sardegna all’Unipol Domus Arena.

Kolo Muani dovrebbe riprendersi il posto al centro dell’attacco con Vlahovic che partirà dalla panchina, mentre Perin dovrebbe sostituire Di Gregorio tra i pali. In difesa confermati Gatti e Kelly, con uno tra Rouhi e l’adattato McKennie a sinistra, visto e considerato le condizioni precarie di Cambiaso, sostituito a Cagliari e non al meglio oltre alla grande novità sulla fascia destra.

Juventus-Empoli, Alberto Costa dal 1′?

Visti i tanti infortuni nel reparto arretrato, domani potrebbe scoccare l’ora di Alberto Costa, l’unico colpo della Juventus del mercato di gennaio a non aver ancora esordito con la casacca della Vecchia Signora. Dopo l’esclusione dalla lista UEFA, il tecnico italo-brasiliano ha sempre elogiato il classe 2003, il quale domani potrebbe avere la sua occasione facendo rifiatare Tim Weah.

Arrivato a sorpresa dal Vitoria Guimaraes con un importante investimento di circa 15 milioni di euro e, con un’operazione a titolo definitivo, dopo un paio di mesi di adattamento al calcio italiano, domani potrebbe avere la grande occasione di debuttare allo Stadium in un match con un importante posta in palio.

Juventus-Empoli: le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; A. Costa, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani. All. Thiago Motta

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Kouamé, Esposito; Colombo. All. D’Aversa