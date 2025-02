L’Empoli fa la storia, Juventus eliminata dalla Coppa Italia: impresa allo Stadium dopo i rigori

Per la prima volta nella sua storia, l’Empoli è in semifinale di Coppa Italia: dopo la Fiorentina, la squadra di D’Aversa elimina anche la Juventus.

PRIMO TEMPO

Al 2′ Juventus pericolosa con Nico Gonzalez: Kolo Muani spizza per l’argentino, la conclusione dell’ex Fiorentina col mancino termina alta. Poco dopo grande azione di Kolo Muani sulla destra: cross potente e tocco di Vasquez, il pallone finisce in fallo laterale. Al 24′ l’Empoli passa in vantaggio: Maleh sfrutta un errore di Nico Gonzalez che perde palla sulla trequarti. Il centrocampista con un gran destro da fuori fulmina dal limite dell’area Perin.

La Juventus prova una timida reazione, ma è l’Empoli ancora pericoloso in contropiede: Maleh per Konaté, Perin blocca il diagonale dell’attaccante. Allo scadere della prima frazione di gioco, l’Empoli sfiora il raddoppio: rinvio di Vasquez per Konaté che a tu per tu con Perin spara con il sinistro e prende in pieno il palo.

SECONDO TEMPO

La ripresa si riapre con lo stesso copione del primo tempo: dopo un minuto ancora Maleh con il mancino che trova la gran risposta di Perin. Al 7′ primo squillo dei padroni di casa: punizione di Vlahovic e respinta di Vasquez in angolo. Juve a trazione anteriore con i primi cambi di Thiago Motta: Yildiz e Conceicao in modo particolare. Al 12′ spunto del turco che ci prova dal limite, palla sul fondo.

Al 21′ Thuram trova il pari con una giocata spaventosa: il francese con una giocata alla Zidane, tacco a superare Henderson e destro sul primo palo che si insacca alle spalle di Vasquez. Al 33′ Juve vicina al raddoppio: cross di Yildiz e colpo di testa di Vlahovic bloccato da Vasquez. Al 39′ grande ripartenza dell’Empoli con Esposito che imbecca Kouamé: controlla e rasoterra con il mancino, palla fuori. Un minuto più tardi occasionissima Juve: Vlahovic si gira in area e calcia con il piede debole di punta, palla a centimetri dal palo alla destra di Vasquez. Al 3′ dei quattro minuti di recupero sugli sviluppi da calcio d’angolo, Yildiz calcia di controbalzo con il mancino, la sfera termina alta.

CALCI DI RIGORE

Decisivi gli errori di Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, l’Empoli fa quattro su quattro dagli undici metri e compie la seconda impresa in Coppa Italia.