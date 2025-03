Adrian State batte Giorgio Soceanu e si aggiudica il primo PS Open Main Event di Campione!

Per lui c’è, oltre al trofeo, una prima moneta da €363.000, che costituisce la sua vincita finora più alta in carriera. Nell’heads-up per il titolo, State ha battuto Giorgio Soceanu, un vero guerriero del tavolo da poker, che ha lottato fino a quando un colpo sfortunato ha messo fine al suo tentativo di rimonta. Soceanu ha comunque realizzato il suo miglior risultato in un torneo live: il precedente era il 4° posto da 26.000 euro nell’IPT di Saint-Vincent nel 2015.

Più in generale, l’Italia del poker può festeggiare la presenza di 12 giocatori su 26 presenti al Day4, cinque dei quali hanno raggiunto il final table. Senza dimenticare il successo organizzativo, che ha riportato nel Casinò di Campione un numero altissimo di persone, così alto da non aver abbastanza tavoli e spazio a disposizione per disputare tutti i tornei in programma. 2.423 partecipanti al Main Event è un numero mai visto in Italia per un torneo da €1.100 di buy-in.

Questo è il payout dei final:

Su Campione cala il sipario. Il prossimo PokerStars Open si svolgerà a Namur dal 28 maggio al 9 giugno, dopo l’EPT Monte-Carlo (30 aprile – 10 maggio). Nel frattempo, però, c’è ancora la cronaca della giornata appena conclusa, per rivivere le emozioni di un grande torneo di poker.

La trovate qui sotto, raccontata livello dopo livello. Il primo è in fondo all’articolo.

LIVELLO 39 (300000/600000 bb ante 600000)

Il testa-a-testa prosegue con l’italiano che dimezza lo svantaggio ma il suo avversario lo ricaccia indietro. Poi arriva la mano che non ti aspetti. Adrian State va diretto all-in per 62.000.000 con 10♣8♣ e trova Giorgio Soceanu pronto a chiamare con A♠9♠. Il flop recita 9♦Q♥4♥. Soceanu è avanti, il rumeno deve sperare in un Jack o un T. Al turn scende il K♥. Sembra fatta per il 2-up, quando al river si materializza il J♣ che chiude scala per Adrian State. Il torneo è suo, insieme a €363.000. Giorgio Soceanu si consola con €225.200 e la sua miglior perfomance!

L’heads up ha inizio, ma la durata dei livelli viene ulteriormente ridotta, e questo favorisce Adrian State, per esperienza ma soprattutto per lo stack superiore. Il divario in termini di chips è netto: 62 milioni per il pro rumeno, 10 per l’italiano. Tuttavia Adrian State regala parecchie chips a Giorgio Soceanu quando decide di chiamare l’all-in dell’italiano con 10♣8♥ su un board super connesso a picche e scala: 9♦Q♠10♠A♠8♠. L’italiano mostra K♠6♠, colore nuts.

LIVELLO 38 (200000/400000 bb ante 400000)

Perone inizia il nuovo livello con uno stack che vale 7bb. Anche Soceanu si infila in un bluff poco convincente che State chiama, per un allungo potenzialmente decisivo. Poco dopo esce Barnaba Perone che chiama al buio con 9♠2♦, State chiama dopo aver controllato le carte e vince il piatto con K♥2♣. Perone lascia sportivamente il torneo al 3°posto, comunque soddisfatto e ripagato da 160.880 euro.

