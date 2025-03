Tutte le picche di Campione e le date dei prossimi PS Open

Il Main Event, vinto del pro rumeno Adrian State sugli italiani Giorgio Soceanu (2°) e Barnaba Perone (3°), ha contribuito in maniera decisiva a questi numeri, con 2.423 entries, 1.423 giocatori unici e 2,4 milioni di prizepool netto. Ma anche gli altri tornei hanno performato molto bene, tanto da costringere l’organizzazione a cancellare alcuni side event e qualifiers per “tutto esaurito”. L’Italia del poker, inoltre, si è distinta conquistando due trofei.

Vediamo allora quali sono gli altri risultati di Campione, prima tappa del nuovo circuito europeo “PokerStars Open“.

Procediamo in ordine di start. Come abbiamo già indicato in un precedente articolo, il 100 euro NL Hold’em KO, evento #1, ha registrato 129 entries e si è concluso con la vittoria (€3.040) dello svizzero Berat Samimi sull’italiano Aldo Monteleone. Terso posto per un altro player elvetico, Claudio Biadici.

La prima “picca” italiana è merito di Riccardo Arturo Bonelli, primo (€6.960) nel #2 Turbo Deep Stack da €200 di buy-in (155 entries), davanti allo sloveno Vanja Lukic e al polacco Sebastian Szychulski.

Un altro capitolo che abbiamo già raccontato è quello dell’High Roller da €2.200 di buy-in (evento #4, 354 entries), concluso con la bella vittoria del simpatico islandese Arni Gunnarsson (134.560€), che ha preceduto l’austriaco Adi Rajkovic e lo spagnolo Gerard Rubiralta Cortes.

Al Pot Limit Omaha 6-Max (#7) ci sono state 126 registrazioni da €220 l’una. A vincerlo (€3.351) è stato un altro italiano, Daniele Casino, dopo un deal a 7. Casino è poi andato vicino al colpo grosso nel Main Event, dove ha chiuso 14° per 17.820 euro di premio.

31 entries e 21 giocatrici sono invece i numeri dell’€220 Women’s Event (evento #8), dove si è imposta (2.272 euro) la player svizzera Nadja Sutter sulla connazionale Celine Zimmermann. Bronzo per l’italiana Inzilya Novitskaya.

Nel 550 euro Second Chance (#13) ci sono state ben 716 entries e 589 unici. Vittoria dell’islandese Stein Karlsson, davanti all’italiano Gabriele Patti. I due hanno stretto un deal che ha accorciato le distanze tra i due payout: rispettivamente 56.175 e 46.859 euro. Al terzo posto si è piazzato un altro azzurro, Giacomo Rosa.

Veniamo al torneo con il buy-in più alto, il 4.975 euro Super High Roller (#17), caratterizzato da 108 entries e 85 unici. Lo svedese Alexander Ivarsson, vincitore di un SHR all’EPT di Barcellona 2019, ha battuto in heads-up il pro rumeno Paul Adrian Runcan, secondo all’EPT di Praga nel 2024. Terza piazza per l’irlandese Conor Bergin. Nel payout troviamo anche il reg italiano Umberto Ruggeri (7°) e il pro inglese Sam Grafton (15°).

Il 400 euro Mystery Bounty Cup, ha registrato 934 entries, di cui 733 sono stati giocatori unici. Con questi numeri, l’evento #18 è stato il secondo più affollato dopo il Main Event. Artus Gimenez Leyva, primo nel torneo, si è portato a casa €47.700 tra payout e taglie catturate. Seguono l’italiano Andrea Lo Cascio e il portoghese Mickael Lopes Dias.

La conclusione del PS Open di Campione d’Italia è stata caratterizzata dal tavolo finale del ME e dagli ultimi due tornei in programma. L’€220 NL Hold’em Full Ring (#19) ha portato alle casse 310 entries e si è concluso con il primo posto del rumeno Andrei Noda. L’inglese Ben Miller (2°) e l’italiano Michael Desiderio (3°) completano quel podio.

In chiusura, il torneo #20 €550 Last Chance Deep Stack, con 144 entries. Salomonico il finale: deal quasi alla pari tra David Wintersberger, 1° per €11.530, e l’italiano Andrea Volpi (2°, €11.440).

Con questa carrellata di risultati, il PS Open di Campione d’Italia va in archivio. Il prossimo appuntamento è a Montecarlo, con l’appuntamento PS Open che, dal 30 aprile al 4 maggio 2025, fa da apripista all’EPT. Seguono:

PokerStars Open Namur : dal 28 maggio al 9 giugno 2025, presso il Circus Casino Resort.

: dal 28 maggio al 9 giugno 2025, presso il Circus Casino Resort. PokerStars Open Malaga: dal 16 al 22 giugno 2025, presso il Gran Madrid Casino Torrequebrada.

dal 16 al 22 giugno 2025, presso il Gran Madrid Casino Torrequebrada. PokerStars Open Barcelona: dal 18 al 21 agosto 2025, presso il Casino Barcelona.

dal 18 al 21 agosto 2025, presso il Casino Barcelona. PokerStars Open Manchester: dal 20 al 26 ottobre 2025, presso il Casino Manchester235.

dal 20 al 26 ottobre 2025, presso il Casino Manchester235. PokerStars Open Prague: dal 3 all’8 dicembre 2025, presso l’Hilton Hotel Prague.

dal 3 all’8 dicembre 2025, presso l’Hilton Hotel Prague. PokerStars Open Cannes: dal 15 al 21 dicembre 2025, presso il Casino Barriere Le Croisette.

Vale la pena ricordare, però, che prima di Montecarlo si gioca l’lrish Open di Dublino, l’evento live più longevo d’Europa tra quelli di alto livello. Anche se tecnicamente non fa parte del PS Open, riportiamo qui le date e la location: si giooca dal 10 al 21 aprile 2025, presso la Royal Dublin Society.

Seguitelo qui, su PokerStarsnews.it.