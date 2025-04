Ecco “Manuale del Mago”, la scuola calcio di Ronaldinho. L’ex Lazio Cesar: “Avvicina i giovani al sogno”

Da qualche settimana ha aperto le iscrizioni “Manual do Bruxo”, ovvero “Manuale del Mago”, la scuola calcio di Ronaldinho, l’ex fantasista brasiliano passato anche in Italia, dal Milan, che ha vinto tutto – Pallone d’Oro compreso – con la maglia del Barcellona.

Fra gli atleti che si sono fatti ambasciatori del suo progetto c’è l’ex Inter e Lazio Aparecido César: “Ho dovuto affrontare molte difficoltà nel corso della mia vita per raggiungere il livello che ho raggiunto nel calcio europeo” – ha raccontato – “ci sono migliaia di giovani in tutto il mondo che cercano di realizzare il loro sogno di diventare un giocatore professionista. Lo scopo di Manual do Bruxo è proprio quello di consentire a questi giovani di avvicinarsi un po’ di più al loro sogno assorbendo l’apprendimento di uno dei più grandi giocatori mai esistiti. Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto, soprattutto con un ruolo così fondamentale”.

César sarà presente alle prime selezioni per i giovani talenti del Manual do Bruxo. L’ex giocatore applicherà le sue conoscenze per aiutare a fornire un ambiente favorevole affinché gli atleti possano esibirsi alla migliore qualità tecnica possibile, oltre a valutare i principali punti salienti di ogni categoria.

Lo stesso Ronaldinho al lancio del progetto ha dichiarato: “Siamo molto emozionati per l’inizio del progetto. Insieme a tutto il team di Manual do Bruxo, ho preparato la selezione dei talenti per insegnare tutto quello che so ai giovani che sognano di giocare a calcio. Spero che ai ragazzi piaccia, vogliamo solo aiutarli”.