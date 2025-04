Altro che capitolo chiuso, riecco la Kalinskaya

Anna Kalinskaya non può ancora essere considerata un capitolo chiuso: già decisa la data in cui si rivedrà con Jannik Sinner.

La relazione tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner sembra ormai terminata. La tennista russa e il numero 1 al mondo nel ranking ATP non hanno mai confermato di aver messo fine al loro rapporto sentimentale ma il fatto che non si vedano ormai da diversi mesi è più di un segnale. I fan di entrambi chiedono da tempo che i due mettano fine alle voci e annuncino pubblicamente la loro separazione: finora, però, tutto tace.

I due atleti sono totalmente concentrati sui rispettivi impegni. Sinner sta per tornare in campo: il 4 maggio, infatti, terminerà la squalifica di tre mesi inflitta al campione italiano per la vicenda Clostebol. Jannik sarà protagonista agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, dove potrà ricevere il grande abbraccio del pubblico romano.

E per quanto riguarda Anna Kalinskaya? La 26enne moscovita si è fermata ai sedicesimi di finale nel Masters 1000 di Miami, finendo ko contro la numero 3 al mondo Jessica Pegula. Kalinskaya è poi scesa in campo nel torneo di Charleston: la tennista russa ha eliminato al primo turno la statunitense McNally e si è poi tolta la soddisfazione di battere agli ottavi nientemeno che Madison Keys, numero 5 nel ranking WTA e vincitrice degli ultimi Australian Open.

Kalinskaya-Sinner, ci risiamo: ecco quando si vedranno

La corsa di Anna Kalinskaya si è fermata ai quarti di finale per mano di un’altra tennista statunitense: Sofia Kenin – sconfitta poi in finale dalla Pegula – si è infatti imposta con il punteggio di 6-4 6-3. L’atleta di Mosca ha comunque mostrato un’ottima condizione fisica: dopo il torneo nella Carolina del Sud l’ormai ex di Jannik Sinner ha scelto di prendersi una pausa per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai tornei in Europa.

Kalinskaya sarà in campo nel Masters 1000 di Madrid: la tennista russa vorrà senz’altro fare meglio dello scorso anno, quando venne eliminata al primo turno dalla ceca Sara Bejlek. Dopo il torneo nella capitale iberica sarà la volta degli Internazionali d’Italia: proprio in quell’occasione Kalinskaya potrebbe incontrare dopo tanto tempo Jannik Sinner, con cui sembra sia rimasta in buoni rapporti.

Il percorso sulla terra battuta proseguirà poi a Parigi per il Roland Garros: la 26enne ha raggiunto al massimo il secondo turno agli Open di Francia. Il suo obiettivo è quello di migliorarsi e provare a dare fastidio alle grandi favorite.