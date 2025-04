Nils Pudel si aggiudica il Luxon Mystery Bounty, Giuseppe Dedoni consegna all’Italia il primo trofeo Irish Open 2025!

L’Irish Open ha consegnato il primo titolo “pesante” dell’edizione 2025, quello dell’evento #1, €1.150 Luxon Mystery Bounty. Al termine di sei giornate (quattro flight di qualificazione, Day2, Day3 e Final Day) trascorse ai tavoli della Royal Dublin Society, Nils Pudel ha sollevato l’ambito trofeo.

Il pro tedesco, che tra i suoi 74 in the money vanta un 6° posto nel Main Event EPT 2022 di Londra e un altro 6° ottenuto al Main Event WSOPE 2023, si è imposto su un field di 1.222 entries e 669 giocatori unici, molti dei quali erano avversari di altissimo livello.

Lo dimostra il final table, dove sono approdati giocatori quali il rumeno Florian Duta (9° nel PSPC 2019 alle Bahamas), il reg olandese Tobias Peters (308 itm live, tra cui un braccialetto WSOPE 2023 e un anello WSOP vinto nel 2018) e l’ostico player greco Nikolaos Angelou Konstas.

Pudel ha iniziato la volata per il titolo e per la prima moneta dalla quarta posizione del chipcount, a pari stack (6.550.000 gettoni) con lo svizzero-francese Fabian Rolli. Ecco le otto posizioni di partenza:

Seat 1: Nikolaos Angelou Konstas, Greece, 19.550.000

Seat 2: Yannick Jobin, Switzerland, 8.100.000

Seat 3: Maksim Petrov, Estonia, 4.000.000

Seat 4: Patrick Eagers, Ireland, 6.450.000

Seat 5: Fabian Rolli, Switzerland, 6.550.000

Seat 6: Florian Duta, Romania, 4.625.000

Seat 7: Nils Pudel, Germany, 6.550.000

Seat 8: Tobias Peters, Netherlands, 5.200.000

LA CRONACA

Pudel è partito con il piede giusto eliminando Petrov: 99 vs JJ e “ganci” che tengono. Poi è stata la volta di Rolli che è salito in cattedra con un 2-up su Angelou e successivamente eliminando Duta. Il rumeno, ormai short, mette tutto con K♦J♠ da mid position e trova il call del franco-svizzero che mostra Q♦4♦: due 4 al flop, trips per Rolli, e la mano sostanzialmente finisce lì.

Poco più tardi, Rolli ha consolidato la sua chiplead mandando a casa anche Tobias Peters, in un’action di quelle che lasciano il segno. I due finiscono ai resti preflop con la stesse carte ma, ovviamente, di semi diversi: A♦J♦ per l’olandese vs A♠J♠ di Rolli. Il board rifila una monster bad beat a Peters: 8♠6♦Q♣5♠2♠, colore di picche chiuso runner-runner da Fabian Rolli!

Con bui ormai altissimi, in meno di 20 minuti sono usciti prima Patrick Eagers per mano di Angelou Konstas (K♠8♠ < A♦5♦ su board liscio) e poi Yannick Jobin ad opera di Rolli. Altra azione tutta preflop e di nuovo fortunatissimo lo svizzero che, con A♦5♦ chiude scala wheel direttamente al flop: 4♣3♠2♥. Il suo connazionale, che mostra A♣K♠, può solo sperare nello split, ma il turn 2♦ e il river 3♥ lo eliminano.

La fase a tre ha preso il via con Rolli e Konstas nettamente in vantaggio su Pudel: 27 milioni a testa contro 6. Il tedesco è poi sceso addirittura a 2,7, ma da lì è iniziata la sua incredibile rimonta. Due double-up consecutivi lo hanno riportato in partita. Il successivo, ai danni del giocatore greco con AT vs A5 e board che mantiene il vantaggio della mano più forte, ha consegnato la chiplead a Nils Pudel.

Di lì a breve gli altri due si sono riavvicinati, fino alla decisione per un deal ICM: Fabian Rolli ha ricevuto €73.480, Nikolas Angelou €71.090 e Nils Pudel €67.510. Dopodiché, titolo e trofeo sono stati assegnati da con un flip all-in a tre favorevole al player tedesco.

