Morte di Papa Francesco, il cordoglio dei club di A. Dalla pausa ai recuperi, cosa succede ora?

Arrivano da tutto il mondo del calcio messaggi di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, annunciata oggi all’età di 88 anni del Pontefice. Vediamo di seguito i comunicati delle squadre di Serie A.

Inter : “FC Internazionale Milano si unisce al dolore per la scomparsa di Papa Francesco, un uomo di fede, umiltà e dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti”.

Juventus: “La partita di questa sera è stata rinviata a data da destinarsi per la morte di Papa Francesco. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del pontefice”.

Milan: “Even with a rag ball, you can work miracles. Like a light, your words will live on in our hearts and guide us for eternity. Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli. Come luce, le tue parole vivranno nei nostri cuori e ci guideranno per l’eternità”.

Atalanta: “Atalanta BC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, voce di valori universali e grande appassionato dello sport che tutti noi amiamo”.

Fiorentina: “La famiglia Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il proprio cordoglio per la morte del Santo Padre”, si legge nella nota con a corredo le immagini della visita del presidente gigliato al Santo Padre”.

Udinese: “Udinese Calcio si unisce al dolore di milioni di persone per la scomparsa del #Papa. In un mondo che ha sempre più bisogno di ascolto, guida e umanità, la sua voce è stata faro e conforto. Oggi lo salutiamo con gratitudine e rispetto, custodendo i suoi insegnamenti nel cuore”.

Hellas Verona: “L’Hellas Verona FC esprime il più sentito e profondo cordoglio per la morte del Santo Padre”.

Venezia: “Il Venezia FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. La sua testimonianza di fede, umiltà e impegno per la pace rimarrà indelebile nella storia”.

Roma: “L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, una perdita che addolora profondamente la nostra città e il mondo intero. La sua fede, la sua umiltà, il suo coraggio e la sua dedizione hanno toccato il cuore di milioni di persone, rendendolo un riferimento morale del nostro tempo. La sua eredità di pace e solidarietà resterà un esempio indelebile. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che continuano a ispirarsi ai suoi valori di dialogo e fratellanza”.

Cagliari: “A seguito della scomparsa di Papa Francesco, la Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Cagliari-Fiorentina e delle restanti gare della 33ª giornata del campionato di Serie A e di Primavera 1. Il Cagliari Calcio partecipa al cordoglio per la morte del Santo Padre”.

Bologna: “Il Bologna FC 1909 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco”.

Parma: “Parma Calcio si unisce al dolore per la scomparsa di Papa Francesco. Oggi lo ricordiamo con immensa gratitudine e profondo rispetto. Per questo motivo la partita di questa sera, in programma alle ore 20:45, è rinviata”.

Como: “Como 1907 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco”.

Empoli: “Empoli Football Club si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco”.

Monza: “AC Monza si unisce al mondo intero nel piangere la scomparsa di Papa Francesco”.

Morte Papa Francesco, quando i recuperi?

Il calcio italiano ha scelto di fermarsi: nessuna partita verrà disputata oggi. La FIGC ha scritto: “D’intesa con tutte le componenti federali, è stato deciso di sospendere tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti”.

Sono state poi rese note le date dei recupero. Questo il comunicato della Lega Serie A: “Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33ª giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate

CAGLIARI – FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

GENOA – LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

PARMA – JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

TORINO – UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30”.