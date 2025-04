Ultim’ora Schumacher, tifosi in festa: è successo davvero

Sono passati dodici anni da quel 29 dicembre 2013, quando un drammatico incidente sulle nevi di Meribel ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher.

Da quel giorno, il mondo dello sport si è stretto intorno a uno dei suoi più grandi campioni, in un lungo abbraccio di attesa e rispetto. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, autentico simbolo di tenacia e perfezione, non è mai più apparso in pubblico. La famiglia ha scelto la strada del silenzio, della riservatezza assoluta, cercando di proteggere quello che Michael è stato – e resta – per milioni di tifosi. Sappiamo che Schumacher necessita di cure continue, 24 ore su 24, con un’equipe medica dedicata e costi che superano i 7 milioni di euro all’anno. Dal 2013 a oggi, le spese avrebbero superato i 70 milioni. Un prezzo altissimo, non solo in termini economici. La moglie Corinna, figura discreta e instancabile, ha venduto diverse proprietà per sostenere le spese mediche e garantire a Michael il miglior trattamento possibile.

Nato a Hürth, in Germania, Schumacher è diventato leggenda con la Ferrari, riportandola al vertice dopo anni bui. Campione con il cuore da operaio, amato per la sua ferocia in pista e per la sua umanità fuori, Michael non è stato solo il simbolo di una scuderia, ma l’emblema di un’epoca. E oggi, mentre la vita scorre lontana dai riflettori, ogni piccolo segnale che lo riguarda diventa notizia ed emozione, proprio come quella che si è diffusa nelle ultime ore.

Gioia Schumacher, nonno Michael vola in Svizzera

Secondo indiscrezioni riportate da fonti vicine alla famiglia, Michael Schumacher sarebbe volato in Svizzera nei giorni scorsi per un’occasione speciale: la nascita della sua prima nipote, figlia della primogenita Gina Maria Schumacher. La giovane, 28 anni, ha annunciato la lieta notizia sui social: “Benvenuta al mondo, Millie. Nata il 29 marzo, i nostri cuori sono più pieni che mai”. Gina e il marito Iain Bethke, sposatisi lo scorso anno in una villa a Maiorca, hanno accolto la piccola Millie condividendo una tenera foto di famiglia. Proprio in occasione di quelle nozze si era parlato di una rara apparizione di Michael, pur sempre protetta da un’inviolabile riservatezza.

La notizia del viaggio verso la Svizzera, per essere vicino a Gina in un momento tanto importante, conferma che Schumacher, nonostante tutto, continua a essere parte attiva della vita dei suoi cari. Un nonno silenzioso, ma presente. Un padre che, pur nel dolore e nella fragilità, riesce ancora a donare qualcosa di sé. Una notizia che ha commosso il mondo dello sport, perché Michael Schumacher, oggi più che mai, è il simbolo di una battaglia silenziosa, della forza dell’amore familiare, della dignità che resiste al tempo. E Millie, quel nome delicato, è forse il regalo più bello ricevuto dal campione in questi dodici anni di assenza pubblica.