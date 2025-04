Doccia gelata Sinner-Alcaraz: allarme per il Roland Garros

C’è un sapore nuovo in cima alla classifica ATP. Un profumo fresco, giovane, vibrante. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si rincorrono, si superano, si stuzzicano.

Lo fanno a distanza, lo fanno sul campo, lo fanno con lo sguardo fisso al futuro. Ma anche con i piedi ben piantati in un presente che, ogni settimana, scrive una nuova pagina della loro sfida. Il numero 1 è saldamente nelle mani dell’azzurro, che continua il suo percorso di rientro con prudenza dopo la pausa obbligata. Ma lo spagnolo, che a inizio 2025 sembrava destinato a dominare, ora fatica a mantenere continuità. Lo dimostra l’ultimo capitolo scritto a Barcellona, dove Carlos Alcaraz ha ceduto in finale a un sorprendente Holger Rune, uscito trionfante nel torneo catalano. Una sconfitta che pesa, anche in termini di ranking: con quei punti non difesi, Alcaraz scivola nuovamente in terza posizione, superato da Alexander Zverev, fresco vincitore a Monaco di Baviera.

Il tedesco si conferma uno dei più solidi in questo inizio di stagione, mentre Sinner – in attesa del ritorno a Roma – osserva tutto dall’alto con il suo bottino di 9930 punti. Il sorpasso ai danni di Alcaraz conferma quanto la corsa al trono del tennis mondiale sia tutt’altro che chiusa. Zverev sogna, Djokovic aspetta, ma il vero testa a testa – in prospettiva futura – resta quello tra Jannik e Carlos. Due stili opposti, due storie diverse, la stessa fame. Se l’azzurro rappresenta la compostezza nordica, la disciplina, l’ingranaggio perfetto, Alcaraz è esplosività, istinto, creatività. E insieme disegnano un duello che promette scintille per gli anni a venire.

Né Sinner, né Alcaraz: McEnroe premia Fils

Da dietro sta arrivando una nuova generazione che non vuole solo fare da spettatrice. E tra questi, il nome più chiacchierato della settimana è quello di Arthur Fils. Il giovane talento francese ha disputato un torneo strepitoso a Barcellona, fermandosi solo in semifinale proprio contro Carlos Alcaraz. Una prestazione che ha lasciato il segno, tanto da far scattare anche i radar degli addetti ai lavori più esperti. Tra questi c’è Pat McEnroe, ex giocatore e ora apprezzato commentatore statunitense, che su Twitter ha lanciato un messaggio forte e chiaro: “Aggiungiamo Arthur Fils alla lista dei giocatori under 21 che stanno arrivando come un treno. Lo vedo fare una corsa davvero ENORME al Roland Garros. E non sarebbe divertente?!”

Un’investitura importante, che arriva da una voce autorevole. E che rafforza la sensazione che il Roland Garros 2025 potrebbe essere il palcoscenico ideale per vedere emergere, finalmente, anche volti nuovi. Sinner e Alcaraz saranno lì a contendersi i titoli, ma con giovani arrembanti come Fils pronti a infilarsi tra i giganti. L’estate si avvicina e Sinner punta dritto a stabilire il suo record da numero uno per un intero anno solare.