Federica Pellegrini, furiosa reazione: c’entra sempre Sinner

Nel cuore del ciclone, ancora una volta. Jannik Sinner si avvicina al ritorno in campo con il consueto distacco esteriore, ma intorno a lui si continua a discutere.

L’azzurro numero uno del mondo è pronto a rientrare in occasione degli Internazionali d’Italia, primo appuntamento ufficiale dopo la sospensione di tre mesi concordata con la WADA per il caso Clostebol. Ma, come spesso accade quando si tratta di sportivi simbolo, il campo non è l’unico luogo dove si gioca la partita. Le polemiche lo seguono ovunque, specie sui social, dove le critiche non si sono mai spente.

Durante la sospensione, più volte Sinner è stato bersaglio di accuse, più o meno velate, di aver ricevuto un trattamento di favore rispetto ad altri atleti trovati positivi a sostanze proibite. Una parte del mondo sportivo ha difeso la scelta della WADA, sostenendo la buona fede dell’atleta e la trasparenza con cui è stato gestito il caso. Ma non tutti si sono detti convinti e anzi qualcuno, inclusa Federica Pellegrini, ha addirittura sollevato il dubbio che lo status mediatico del campione altoatesino abbia inciso sul percorso sanzionatorio. Il ritorno sulla terra rossa romana – dove Sinner sarà il volto più atteso di un torneo che potrebbe coincidere con il suo rilancio totale – è carico di aspettative, ma anche di tensioni. Perché la polemica non si è placata: anzi, è appena ripartita.

Caso Clostebol, la Pellegrini torna sulla questione

A riaccendere la miccia ci ha pensato Federica Pellegrini, che nei giorni scorsi ha lanciato una frecciata netta: “Sinner è stato trattato diversamente dagli altri”. Parole pesanti, che hanno scatenato il putiferio sui social. Tra chi l’ha accusata di “rosicare” e chi ha addirittura evocato il nome di Nicola Pietrangeli – spesso critico nei confronti del tennista – il dibattito si è trasformato in una “rissa” digitale. Pellegrini non si è sottratta, anzi, ha risposto per le rime: “Ma perché non va mai bene niente? Segui anche il nuoto…”.

Il commento è arrivato proprio sotto un post condiviso con Federnuoto, dove si celebravano le nuove promesse dell’acqua azzurra. La “Divina” ha rivendicato il suo diritto di opinione, ma intanto la frattura con i tifosi di Sinner si è allargata. Nei giorni scorsi poi, Paolo Bertolucci, ex tennista e ora voce tecnica molto ascoltata, ha preso posizione sui social, difendendo implicitamente Sinner e smontando la tesi di un trattamento privilegiato. La polemica però, è ben lontana dalla conclusione e la cosa certa è che Sinner rientrerà a Roma con il peso delle aspettative e dei riflettori, ma anche con la voglia di parlare sul campo.