Alcaraz come Sinner: scoppia la bomba nel tennis

C’è un filo invisibile che unisce Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due dei protagonisti assoluti della nuova generazione del tennis mondiale.

Hanno età simili, mentalità diverse, ma un unico obiettivo: dominare il circuito. Eppure, a volte, la corsa al vertice si scontra con la fragilità dei corpi, la durezza del calendario e la pressione di chi è già campione. Sinner ha dovuto fermarsi per tre mesi, dopo il caso Clostebol, riposo forzato in pieno boom mediatico. Il suo rientro è atteso agli Internazionali d’Italia, torneo che ha dovuto saltare proprio dodici mesi fa, lasciando Roma orfana del suo talento. Ora, occhi puntati su di lui, in una condizione fisica che rimane un’incognita.

Alcaraz, invece, sta facendo i conti con un guaio fisico improvviso. Dopo la sconfitta in finale a Barcellona contro Holger Rune, ha lasciato il campo con il volto contratto e il corpo affaticato. Niente di allarmante in apparenza, ma il dolore all’adduttore destro potrebbe costringerlo al forfait nel suo torneo più simbolico: il Masters 1000 di Madrid. Come accadde a Sinner nel 2024 con Roma, anche per Alcaraz il rischio è quello di dover rinunciare alla propria casa tennistica. E in una stagione che porta dritta verso il Roland Garros, ogni scelta pesa, soprattutto quella di dire “no” per non bruciare un’intera stagione.

Forfait Alcaraz, assenza pesante a Madrid

Il sorriso sfoggiato accanto a Rafael Nadal durante i Laureus Awards , dai quali è stato escluso Sinner, ha nascosto bene il dolore. Ma come sempre il corpo non mente e Carlos Alcaraz, appena uscito con le ossa rotte dalla finale contro Rune a Barcellona, ha ammesso il problema: “All’inizio del secondo set ho sentito il muscolo molto contratto, non riuscivo a spingere”. Dietro quelle parole, però, c’è un dubbio che spaventa tutto il pubblico di Madrid, perché la sua presenza nella capitale spagnola è tutt’altro che scontata. Gli esami clinici in programma in queste ore saranno decisivi per stabilire se il fastidio all’adduttore è gestibile o se è il caso di fermarsi.

Il calendario non concede tregua, con Roma e Roland Garros alle porte, ma Madrid non è un torneo qualsiasi. È un simbolo, è il palcoscenico dove nel 2022 Alcaraz esplose battendo Djokovic e conquistando il primo titolo Masters in patria. Quest’anno il tabellone lo metterebbe sulla strada proprio del serbo, in una semifinale da sogno. Ma il sogno rischia di svanire prima ancora di cominciare. Se Alcaraz dovesse dare forfait, Zverev, appena tornato numero due al mondo, si troverebbe con il campo spianato verso la finale.