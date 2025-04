Ferrari, annuncio pazzesco: succederà di nuovo

Il mondiale 2025 è iniziato con alti e bassi per la Ferrari, che si affaccia alla tappa di Miami con la consapevolezza di avere ancora margini di crescita, ma anche con la voglia di tornare stabilmente sul podio.

Nelle prime cinque gare, la SF-25 ha mostrato buone potenzialità, ma anche i soliti limiti: mancanza di continuità, gestione gomme non sempre perfetta, e una difficoltà cronica nel tenere il passo di Red Bull e McLaren sul lungo periodo. Charles Leclerc è riuscito fin qui a tenere la barca a galla con qualche piazzamento di rilievo, ma senza mai dare l’impressione di poter davvero lottare per la vittoria, mentre Lewis Hamilton, nonostante il grande entusiasmo del popolo rosso per il suo arrivo a Maranello, sta ancora cercando l’alchimia giusta con la vettura. Qualche lampo, ma anche qualche errore: il sette volte campione del mondo, oggi settimo in classifica, è determinato a fare meglio, ma sa che serve un passo in avanti a livello di squadra.

A Miami, però, la Ferrari si presenterà con qualcosa di diverso. E, stavolta, non si tratta di strategie o novità tecniche, né di dichiarazioni incendiarie o radio polemici. No, l’annuncio che ha stuzzicato la fantasia dei tifosi riguarda tutt’altro. Una scelta estetica. Un cambio d’abito. Una livrea speciale che verrà svelata il 30 aprile, a pochi giorni dal GP della Florida.

GP di Miami, la Ferrari cambia look

La conferma è arrivata direttamente da HP, title sponsor del team, che sui propri canali social ha pubblicato un teaser video con un chiaro messaggio: “La Rossa cambia look”. Nessun dettaglio completo ancora, ma quel che è certo è che la Ferrari SF-25 si presenterà a Miami con una livrea speciale, la seconda consecutiva dopo quella del 2024 sempre in occasione del GP statunitense. Dodici mesi fa, infatti, la monoposto aveva adottato due tonalità di azzurro in diverse sezioni della vettura: dall’halo all’ala posteriore, passando per copricerchi e tute dei piloti. Un modo per celebrare la nuova partnership con HP e al contempo strizzare l’occhio al mercato statunitense.

Anche quest’anno, dunque, si replica. E la data da segnare in rosso è il 30 aprile, giorno in cui verrà svelato ufficialmente il nuovo design. Nessuna anticipazione troppo audace, ma si vocifera di un look ancora più d’impatto, capace di distinguere la Ferrari anche a livello visivo in un weekend particolarmente ricco di luci, eventi e visibilità globale. L’auspicio, ovviamente, è che dietro la forma ci sia anche la sostanza, perché, in pista, la Ferrari deve tornare a brillare davvero.