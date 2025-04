Addio a 23 anni, terribile tragedia nello sport italiano

Lo sport italiano piange una delle sue perdite più giovani e scioccanti degli ultimi dieci anni. Una ragazza, poco più che ventenne, legata ai valori dello sport di squadra e all’impegno quotidiano sul campo, non c’è più.

Una di quelle storie che inchiodano, che lasciano senza fiato non solo chi la conosceva da vicino, ma chiunque creda nello sport come motore di gioia, passione, futuro. Aveva soltanto 23 anni. Troppo pochi per andarsene. Troppo pochi per spegnere un sorriso, un entusiasmo che – raccontano – non aveva mai abbandonato nemmeno quando il ruolo era cambiato, quando dalla divisa da atleta aveva iniziato a indossare anche quella da allenatrice. La sua scomparsa improvvisa ha riportato alla memoria altre tragedie che lo sport italiano ha vissuto nel recente passato: Niccolò Galli, talento del Bologna, morto a 18 anni in un incidente stradale; Federico Luzzi, promessa del tennis italiano, spentosi a 28 anni per una leucemia fulminante; Marco Simoncelli, scomparso in pista a soli 24 anni; Piermario Morosini, collassato sul campo a 26 anni durante una partita.

Sono ferite che lo sport non dimentica, così come non dimenticherà questa nuova perdita. La notizia della sua scomparsa è arrivata dopo un’intera giornata di angoscia e ricerche. La speranza, come sempre in questi casi, era che si trattasse di un allontanamento temporaneo, ma il destino ha scelto un’altra via. Stavolta non c’è stato lieto fine.

Alice Morelli trovata senza vita: biglietto ai genitori

Il nome che ora scuote Bologna e tutto il mondo del softball è Alice Morelli. Ritrovata priva di vita in zona San Ruffillo, nel capoluogo emiliano, la 23enne era scomparsa mercoledì pomeriggio senza portare con sé il cellulare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe lasciato a casa anche un biglietto per i genitori – indizio ancora da confermare – prima di allontanarsi verso una destinazione ignota. Le ricerche sono partite immediatamente dopo la denuncia della famiglia, ma ogni speranza si è infranta nel peggiore dei modi.

Alice era un volto noto del diamante bolognese: cresciuta nel New Bologna Softball, nel 2017 era entrata a far parte delle Blue Girls, arrivando fino alla promozione in A1. Negli ultimi tempi faceva parte della seconda squadra e, con entusiasmo contagioso, allenava le giovani dell’Under 13. Era rispettata e amata da tutte. A raccontare lo strazio è stata Veronica Casella, coach delle Blue Girls: “Era contenta, nonostante avesse meno spazio in prima squadra. Poi questa notizia terribile… L’ho saputo prima della fine dell’allenamento di giovedì sera. Ho voluto essere io a dirlo alle ragazze, non potevo lasciare che lo scoprissero in altro modo. Uno shock fortissimo. Alice era una di noi”.