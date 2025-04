Tennis sconvolto: minaccia terribile, è sotto choc

Per una volta, il nome di Jannik Sinner resta lontano dalle polemiche. Questa volta, infatti, non si parla di accuse di doping, sospensioni o processi mediatici.

Stavolta si va molto oltre: il mondo del tennis si trova a fare i conti con una rivelazione inquietante, una crepa che squarcia il velo dorato che spesso viene dipinto attorno ai grandi tornei internazionali. Non si tratta di una semplice polemica social o di un insulto isolato. Ciò che emerge è ben più grave, ben più drammatico. Minacce di morte, intimidazioni dirette non solo agli atleti ma anche alle loro famiglie: il lato oscuro delle scommesse sportive torna prepotentemente a far parlare di sé. Nel calcio si è visto, con partite truccate e carriere rovinate; nel tennis, sport individuale per eccellenza, la pressione può diventare insostenibile.

La dipendenza dal risultato, l’ossessione per la vittoria non riguarda più solo gli sportivi, ma investe chi, dietro a una tastiera e una puntata, si sente in diritto di rovesciare frustrazione e rabbia su chi scende in campo. E non importa se si vince o si perde: chi gioca d’azzardo pretende sempre un colpevole. In questo clima sempre più malato, la nuova testimonianza arrivata nelle ultime ore suona come un campanello d’allarme impossibile da ignorare.

Kovacevic choc: “Minacce di morte alla mia famiglia”

A lanciare l’allarme è stato Aleksandar Kovacevic, numero 78 del ranking ATP. In un’intervista al magazine ‘CLAY’, il 26enne americano ha raccontato quanto la pressione esterna legata al mondo delle scommesse abbia invaso la sua vita personale. Che io vinca o perda, ricevo sempre messaggi da qualcuno che dice che ucciderà la mia famiglia – ha dichiarato senza giri di parole. All’inizio, confessa, ci rideva su. Ma la situazione è diventata rapidamente ingestibile: “Capisco i giocatori d’azzardo, ho amici che si rovinano giocando a blackjack o su altre stupidaggini. Ma non mi verrebbe mai in mente di scrivere a un tennista perché ho perso dei soldi”.

A rendere ancora più inquietante il quadro è il fatto che anche la sua fidanzata riceve minacce: “Mi dice che la minacciano spesso. Io ormai ricevo minacce a ogni partita, ma alla lunga si diventa immuni”. Il racconto di Kovacevic apre una finestra su un mondo troppo spesso ignorato: quello della solitudine degli atleti di seconda fascia, meno protetti dai riflettori ma non per questo meno esposti al veleno che circola tra scommettitori senza scrupoli.