EPT di Montecarlo in arrivo, con tante novità per i tornei!

Sono trascorsi appena tre giorni dalla fine dell’Irish Open 2025 che già si torna a parlare di grandi tornei di poker in Europa. Il 30 aprile 2025 inizia infatti a 17ma edizione – la 18ma se consideriamo il PS Championship 2017 – dell’European Poker Tour di Montecarlo.

Il programma, che va dal 30 aprile al 10 maggio, offre 60 eventi, compresi qualifiers vari. Per i variantisti ci sono 6 tornei di PLO (2 in modalitò Hi-Lo), l’innovativo NL Omaha Hi-Lo, un 8 games e la new entry T.O.R.S.E., variante dell’H.O.R.S.E. dove il Limit Hold’em viene sostituito dal Triple Draw, annunciata anche dalle WSOP per la stagione 2025. Tutto il resto si gioca con il Texas Hold’em.

La kermesse prenderà il via con i tornei del circuito PokerStars Open (30/04-04/05). I principali sono:

Main Event: 30 Aprile – 4 Maggio – €1.100

PokerStars Cup: 2-3 Maggio – €550

High Roller: 3-4 Maggio – €2.200

Nell’ambito specifico dell’EPT, spiccano questi:

Super High Roller: 3-5 Maggio – €100.000

PL Omaha High Roller: 4-5 Maggio – €25.000

Main Event: 4-10 Maggio – €5.300

Mystery Bounty: 6-8 Maggio – €3.000

High Roller: 8-10 Maggio – €25.000

Infine, conosciamo già anche la programmazione della copertura streaming in italiano. Queste le giornate e gli eventi coperti:

Martedì 6 Maggio

12:30 CEST / 11:30 BST / 06:30 EDT

EPT MONTE-CARLO MAIN EVENT – DAY 2

Mercoledì 7 Maggio

12:30 CEST / 11:30 BST / 06:30 EDT

EPT MONTE-CARLO MAIN EVENT – DAY 3

Giovedì 8 Maggio

12:30 CEST / 11:30 BST / 06:30 EDT

EPT MONTE-CARLO MAIN EVENT – DAY 4

Venerdì 9 Maggio

12:30 CEST / 11:30 BST / 06:30 EDT

EPT MONTE-CARLO MAIN EVENT – DAY 5

Sabato 10 Maggio

13:00 CEST / 12:00 BST / 07:00 EDT

EPT MONTE-CARLO MAIN EVENT – FINAL TABLE

Montecarlo è una tappa “evergreen” del tour, come abbiamo raccontato in un precedente articolo, molto amata dai giocatori di tutto il mondo per la location e il programma. Quest’anno, l’organizzazione ha deciso di migliorarla introducendo alcuni cambiamenti interessanti per i tornei, sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori stessi.

L’obiettivo principale è quello di offrire un’esperienza di gioco ancora più equa e sicura, come ha dichiarato Toby Stone, Direttore dei Tornei EPT. “Con queste novità, i giocatori potranno competere in un ambito torneistico più equo, senza il rischio di essere penalizzati da comportamenti scorretti o magari legali ma contrari allo spirito del gioco.”

Vediamo allora quali sono queste novità.

NUMERO FISSO DI MANI PER LIVELLO AI TAVOLI FINALI

I tavoli finali si svolgeranno con un numero prestabilito di mani per livello, anziché con livelli a tempo. Tutti giocheranno lo stesso numero di mani per ogni livello, riducendo così i tentativi di ottenere vantaggi rallentando (stalling) o accelerando il ritmo di gioco. Mani al posto di minuti è una grossa novità che sicuramente favorisce il bel gioco.

SLIDE DEALING IN TUTTI I TORNEI

Lo “slide dealing” sarà introdotto in alcuni eventi all’EPT Monte Carlo e adottato pienamente a partire dall’EPT Barcellona. Questa tecnica riduce il rischio che dispositivi elettronici (smartphone, tablet) possano individuare la faccia coperta delle carte che il dealer distribuisce inizialmente ai giocatori (hole cards). Può succedere accidentalmente o in maniera intenzionale, ma in ogni caso va impedito che qualcuno possa conoscere le hole cards degli avversari.

DIVIETO ESTESO ALL’USO DI DISPOSITIVI SMART

Dopo aver vietato i “solver” nell’area torneo, l’organizzazione EPT estende il divieto a tutti gli accessori smart: smartwatch, anelli, occhiali intelligenti e qualsiasi altro dispositivo indossabile capace di trasmettere o ricevere dati. Questa norma sarà applicata a partire dall’EPT Monte Carlo.

Di questo problema legato alla tecnologia che avanza abbiamo parlato nell’intervista ad Alec Torelli.

REGOLE PIÙ RIGIDE SULL’INGRESSO AI TAVOLI

I giocatori spostati a un nuovo tavolo dovranno sedersi immediatamente al loro arrivo. Non sarà più possibile restare in piedi per osservare il gioco o saltare i bui. Lo staff del torneo potrà costringere un giocatore a sedersi se ritiene che stia impiegando troppo tempo.

