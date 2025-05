MotoGP, è scontro tra i fratelli Marquez: dichiarazione esplosiva

Faida in vista tra i fratelli Marquez? I giornali riportano delle importanti dichiarazioni tra i due atleti.

Mettere al mondo un campione è già tanto ma metterne al mondo due, per di più capaci di imporsi nello stesso sport è qualcosa di cui i genitori dei fratelli Marquez possono sicuramente andare fieri. Questo mondiale di MotoGP si sta rivelando una vera questione di famiglia per Marc, otto volte campione del mondo anche nella serie maggiore ed Alex, campione “solo” due volte nelle categorie Moto 2 e Moto 3.

Dal punto di vista dei punti e della classifica, non c’è molto da dire: l’ultima gara in Spagna ha segnato un sorpasso forse temporaneo ma sicuramente rilevante con cui Alex è passato avanti a suo fratello Marc nella classifica dei piloti al punto che la caduta di Marc durante il GP casalingo ha dimostrato ancora una volta quanto siano fragili gli equilibri tra i due campioni spagnoli.

Adesso, con “Martinator” praticamente fuori dai giochi dopo il drammatico incidente in Qatar e con Bagnaia ancora lontano dalla top due in classifica soprattuto al livello di punti, è tra i due fratelli che si gioca tutta la competizione. Ma questa cosa non rischia di avere un impatto anche fuori dalla pista? Non sarà che tra i fratelli Marquez sta nascendo una grande competizione?

Marquez contro Marquez: le dichiarazioni

Nell’ultima conferenza stampa, proprio Marc aveva lanciato dichiarazioni che si possono interpretare in diversi modi: “Il vero rivale da battere nella mia corsa al titolo è Bagnaia”, parole che sembravano non prendere in considerazione il pilota spagnolo che corre con Gresini Racing, team satellite di Ducati a cui però ora, la squadra italiana potrebbe pensare di fornire qualche aggiornamento extra, in virtù della prima posizione di Alex.

Il pilota spagnolo – Marc – però ha anche evitato di esprimersi in merito, con una dichiarazione che potrebbe sia far pensare che tema il fratello più di quanto non dice, sia trasmettere semplicemente accettazione della strategia che il team deciderà di mettere in campo: “Sarà il team a decidere, io non entro nel merito. Alex? Io sono io, lui è lui”. Una faida sta esplodendo tra i due? Marc chiude queste speculazioni con una dichiarazione, sempre estratta dalla stessa conferenza.

“Sta andando molto veloce, sono fiero di lui”, avrebbe affermato riferendosi al fratello, Alex che, da canto suo, non ha commentato ancora la situazione attuale. Con pochissimo stacco sul fratello Marc, Alex non può certo dire di avere il mondiale in tasca. Tutto può succedere. Speriamo solo che il buon rapporto tra fratelli – e team – che abbiamo visto in questi mesi rimanga invariato.