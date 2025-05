Il PokerStars Open ME di Montecarlo incorona Jon Kyte, Enrico Camosci va a caccia del Super High Roller

La prima edizione del PokerStars Open Main Event di Montecarlo ha incoronato il suo “principe”. E’ il norvegese Jon Kyte che, dopo aver attraversato in quattro giornate (Day1-Day4) un field record di 2.387 entries, ha battuto ieri gli ultimi cinque avversari al final table.

Oltre alla picca – la quinta se si contano le precedenti quattro conquistate in side events dell’EPT – Kyte si è portato a casa la fetta più grossa del montepremi da 2.291.520 euro (altro record), pari a 340.000 euro. Si tratta del secondo miglior incasso ottenuto dal norvegese, dopo il runner-up nell’EPT di Praga 2023 da €643.000.

Questo è il quadro delle 10 edizioni del Main Event French Poker Series/PokerStars Open di Montecarlo:

2014: 837 entries, €811.890 prize pool, Yury Nestrenko (Ukraine) for €150.000

2015: 993 entries, €963.210 prize pool, Sebastian Supper (Germany) for €177.000

2016: 1.261 entries, €1.223.170 prize pool, Stephane Dossetto (France) for €218.000

2017: 1.252 entries, €1.214.440 prize pool, Andreas Klatt (Germany) for €151.445

2018: 1.501 entries, €1.455.970 prize pool, Guillaume Diaz (France) for €250.000

2019: 1.425 entries, €1.382.250 prize pool, Stefano Schiano (Italy) for €244.500

(Italy) for €244.500 2022: 1.918 entries, €1.841.280 prize pool, Lucas Scafini (Brazil) for €250.000

2023: 2.138 entries, €2.052.480 prize pool, Daisuke Ogita (Japan) for €307.160

2024: 2.096 entries, €2.012.160 prize pool, Atanas Malinov (Bulgaria) for €303.190

2025: 2.387 entries, €2.291.520 prize pool, Jon Kyte (Norway) for €340.000

Jon Kyte ha iniziato il Day4 da chipleader e in più di una occasione ha fatto valere sugli avversari la sua maggiore esperienza in contesti di alto livello. Ha eliminato 4 giocatori su 5, riuscendo anche a risalire dopo un brutto colpo subìto nella fase 3-handed.

Il primo out lo ha però fatto il francese Gilles Cadignan, secondo in chips allo start, eliminando l’americano Jack Corrigan. I due finiscono ai resti preflop, dopo che Kyte si è chiamato fuori sulla tribet-shove del francese: A♣K♠ di quest’ultimo vs A♦Q♥ di Corrigan e board liscio.

Poi è stata la volta di Javier Tazon: lo spagnolo va all-in diretto con gli ultimi 20bb e riceve il call di Kyte. Allo showdown si trova in netto svantaggio con A♣9♥ vs K♥K♦ del norvegese. L’asso non scende e il tavolo finale si riduce a quattro giocatori.

Kyte lo assottiglia di nuovo quando elimina Razvan Scutaru in guerra di bui. Il rumeno shova da SB con K♠2♦, il norvegese chiama con 3♥3♣: la coppia tiene fino alla fine e manda gli ultimi tre alla lotta per il titolo.

Qui arriva l’azione che toglie il comando a Jon Kyte. L’autore è l’irlandese Conor Bergin, 3° poco più di un mese fa nel SHR del PS Open di Campione, che su bui 250k/500k bb ante 500k chiude colore al river scoppiando gli Assi del norvegese, per un monster pot da nuova chiplead.

Nell’arco di poche mani, però, Kyte torna in sella. Il board recita 5♦7♥K♠3♣10♣: il norvegese punta, Cadignan mette i resti in bluff con A♦Q♣ ma riceve un rapido call dall’avversario che mostra 3♦3♠, set chiuso al turn. Di lì a breve il FT raggiunge il testa-a-testa.

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT