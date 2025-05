EPT Montecarlo 2025: Enrico Camosci 2° nel SHR, 30 italiani sono al Day2 del ME. Oggi la diretta streaming

Archiviata la parentesi del PokerStars Open dopo la vittoria di Jon Kyte nel Main Event, il grande poker live ospitato a Montecarlo prosegue con l’EPT. Il fitto palinsesto dello European Poker Tour, che conta la bellezza di 60 eventi qualifiers inclusi, è a metà del cammino: 30 eventi “accesi”, 27 quelli conclusi. Tra i tornei in fase di svolgimento, c’è il più importante e seguito: il Main Event. Ieri, invece, si è concluso il Super High Roller, torneo dotata di una picca a sette cifre.

Cominciamo il nostro report dal primo. L’EPT Main Event ha concluso la fase dei flight di qualificazione. Il Day1A ha portato alle casse dello Sporting Monte-Carlo 407 registrazioni, diventate 123 giocatori qualificati al Day2. Come abbiamo già raccontato, il pro irlandese David Docherty è stato chipleader di giornata.

Il Day1B giocato ieri ha aggiunto 727 entries, per altri 259 giocatori che accedono al Day2. Il totale delle registrazioni sale quindi a 1.129: sono quindi 79 in meno rispetto a quelle dell’edizione 2024 (1.208) ma, con la possibilità di iscriversi fino alle 12:00 di oggi, quel record potrebbe ancora essere raggiunto o superato.

Al comando dei 382 qualificati al Day2 c’è Cesar Garcia, con 323.000 chips. Lo spagnolo sembra essere decisamente “caldo”, considerando che è reduce da due itm di grande valore ottenuti a Montecarlo: 3° nel 5.200 euro PLO e 1° nel 10.200 euro PLO, per un totale di €222.800.

Garcia è un giocatore che vanta un curriculum importante. Tra i suoi 47 itm svettano il 6° posto nel ME EPT di Berlino 2012, il 7° nell’UKIPT ME Londra 2013, e il 20° nell’EPT ME di Parigi 2024. Il suo gioiello al polso è invece il braccialetto WSOP vinto nel 2016 con il $2.000 NLH.

Cesar Garcia (credits RIHL)

Alle spalle di Garcia troviamo il tedesco Sebastian Gaehl (288.000 chips), a sua volta tallonato dal francese Laurent Cessy (250.000).

Tra i nomi noti che hanno staccato il ticket ci sono nove vincitori di un EPT ME: Noah Boeken (186.500), Nicolas Chouity (168.500), Sebastian Malec (142.500), Pedro Marques (127.500), Antonio Buonanno (88.000), Mark Teltscher (64.000), Patrik Antonius (63.500), Manig Loeser (53.500) e Oliver Weis (24.000). A questi si aggiungono il runner-up dello scorso anno, il bulgaro Boris Angelov con 210.000 chips, e i poker ambassador Felix Schneiders (88k) e Kenny Hallart (61k).

Nel chipcount di fine giornata ci sono anche 25 italiani, tra i quali Candido Cappiello, Umberto Ruggeri, Antonio Buonanno, Enrico Camosci(impegnato anche nel SHR di cui parleremo a breve) e Alessandro Pichierri. Il totale dei nostri rappresentanti al Day2 sale così a 30, sempre con la possibilità di aumentarlo con le registrazioni tardive. Ecco i 25 del Day2:

Ivo Bartoletti Italy 176500 Candido Cappiello Italy 138000 Andrea Furlanetto Italy 130000 Bruno Caschera Italy 114000 Giovanni La Padula Italy 112000 Enrico Coppola Italy 111000 Alex Sampirisi Italy 100000 Diego Montone Italy 93500 Umberto Ruggeri Italy 92000 Antonio Buonanno Italy 88000 Andrea Rasulo Italy 67500 Paolo Boi Italy 67000 Enrico Camosci Italy 62500 Roberto Vellucci Italy 62000 Davide Calvaresi Italy 61000 Diego De Martino Italy 59500 Federico Bossi Italy 54500 Andrea Volpi Italy 45000 Antonio Iannei Italy 45000 Alessandro Raboni Italy 44000 Amerigo Santoro Italy 40000 Alessandro Pichierri Italy 33000 Ettore Ricci Italy 31000 Marco Regonaschi Italy 20500 Giammarco Vergoni Italy 5000

Il Day2 del Main Event dell’EPT Montecarlo 2025 inizia oggi alle ore 12:00, con bui 1.000/1.500 e la copertura streaming in italiano, quest’ultima a partire dalle 12:30. Questo è il programma streaming completo: