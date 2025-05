Inter, Dimarco: “Una bella notte di Champions. Inzaghi? Ci indica la via e lo fa sempre bene!”

L’esterno dell’Inter Federico Dimarco, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 4-3 contro il Barcellona. “Non ho parole su quello che è successo stasera, recuperata una partita incredibile e veramente una bella notte di Champions. Dall’altra parte ci sono due avversari forti, ma bisogna giocare per vincere. Siamo stati squadra, uniti fino alla fine. Bravi a rimanere sempre concentrati. In giro si dice c’è una bolgia, ma come San Siro non c’è niente”.

Inzaghi? “E’ il nostro capo, ci indica la via dove andare e lo fa sempre bene anche nei momenti di difficoltà. Bisogna fare i complimenti, dopo lo scudetto perso col Milan è stato tutto in salita. Ci tengo alla squadra, voglio trasmettere il senso di appartenenza e cerco di aiutare i compagni anche dalla panchina”.

Lautaro? “Siamo contenti che abbia giocato, fatto gol e procurato il rigore”.