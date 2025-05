La Fia penalizza la McLaren: terremoto in F1, sorride la Ferrari

Una decisione che può cambiare lo sfortunato mondiale della squadra italiana. La decisone della FIA sarà questa.

In una stagione di Formula Uno l’abilità dei piloti, il loro stato mentale, l’intesa con il team sono tutti fattori fondamentali che possono concorrere ad un risultato utile o ad una pessima stagione. Il fatto è che a volte, ci si mette l’imprevisto. La verità infatti è che la FIA, organo che coordina le regole e lo svolgimento delle competizioni in Formula Uno, è il giudice finale.

Questo organo ha infatti l’autorità di cambiare le regole, anche a stagione in corso, se un’auto mostra un vantaggio ingiusto per qualsiasi motivo sulle altre monoposto e di infliggere penalità nel caso queste non vengano rispettate alla lettera, cosa che è accaduta più volte in passato anche cambiando il corso di intere stagioni dove una scuderia sembrava nettamente superiore alle altre.

Insomma, anche una stagione come quella corrente dove McLaren, prima nella Classifica generale a ben 246 punti che sono addirittura cento più della seconda concorrente, ossia Mercedes, sembra ormai votata al successo mondiale, una semplice decisione della FIA potrebbe cambiare radicalmente ciò a cui abbiamo assistito finora. Ma succederà anche nel 2025?

Unica speranza? La FIA…

Al momento, secondo un pilota che ha tentato inutilmente di rincorrere le due McLaren per tutto il Gran Premio di Miami, ossia George Russel sulla sua Mercedes che è arrivata a podio anche l’ultimo weekend di gara, l’unica cosa che potrebbe arrestare la squadra sarebbe una penalità della FIA anche se il fatto che le auto siano così superiori alle altre non si traduce automaticamente in una qualche irregolarità.

Tempo fa, era emersa la voce che Red Bull avesse intenzione di chiedere un controllo sulle monoposto inglesi che finora, sono sembrate superiori alle altre sotto ogni aspetto. Forse anche troppo. Tuttavia, Christian Horner in persona si sarebbe opposto. Russel rimarca, sottolineando come le auto nero-arancio siano troppo veloci e abbiano troppo divario dalla sua…

Le sue parole dopo la gara: “Recuperabili? L’unico modo realistico sarebbe che la FIA togliesse loro qualcosa, perché al momento non c’è aggiornamento che possa colmare questo divario. Però lo scorso anno tutti dicevano lo stesso della Red Bull, e alla fine loro sono arretrati mentre gli altri sono avanzati”, ha detto il pilota inglese. Russel ha anche fatto i complimenti per il lavoro svolto ai tecnici della squadra inglese, comunque, mostrando sportività. Ma a questo punto, la sua analisi è molto, molto realistica.