L’italiano Andreas Goeller è chipleader a 149 left nel ME EPT di Montecarlo. Le azioni più belle del Day2

Il Main Event dell’European Poker Tour di Montecarlo, edizione 2025, è entrato nel vivo. Ospitato dalla pokeroom dello Sporting Monte-Carlo, ieri è andato in scena il Day2 con 382 qualificati dai due Day1 e altri 66 giocatori che hanno scelto di pagare la late registration.

In tutto fanno 1.195 entries e 828 giocatori unici. Anche se il record non è stato battuto, si tratta comunque del secondo miglior risultato di sempre per la tappa EPT nel Principato di Monaco, alle spalle dell’edizione 2024 quando le registrazioni furono 1.208. Il leggero calo, inoltre, non ha influenzato in maniera significativa il montepremi complessivo che ha raggiunto €5.795.750. Il vincitore finale incasserà un milione, la stessa cifra consegnata lo scorso anno all’olandese Derk van Luijk.

Ad inseguirla per ora ci sono ancora 149 giocatori. Li guida un player del Belpaese, Andreas Goeller, capace di imbustare a fine Day2 831.000 chips, duemila in più rispetto al francese Jeremie Beneteau. Terza piazza temporanea per il polacco Mariusz Golinski, con 820.000 chips.

Di Goeller sappiamo molto poco, perché su thehendonmob risultano solo tre in the money. Probabilmente è un giocatore occasionale, ma va sottolineato che uno dei tre piazzamenti a premio è un ottimo 5° posto nell’EPT di Sanremo 2014, quello vinto da Victoria Coren Mitchell (primo bis di Main Event nella storia del tour) davanti a Giacomo Fundarò. Goeller ha inoltre dimostrato di muoversi piuttosto bene con carte e chips, come dimostra una sua bellissima giocata di cui parleremo a breve.

Nel frattempo, ecco la top 10:

Name Country Chips Table Seat Andreas Goeller Italy 831000 8 5 Jeremie Beneteau France 829000 1 5 Mariusz Golinski Poland 820000 7 1 Leon Zeaiter Germany 796000 16 8 Sebastian Gaehl Germany 757000 2 7 Mengshi Tian Hong Kong 755000 11 5 Juan Pardo Spain 685000 3 2 Nicolas Tytgat France 559000 5 4 Ramana Epparla USA 510000 5 2 Manuel Carvalho Portugal 500000 5 7

Osservando il chipcount generale, si scopre che ci sono ancora sei giocatori che possono realizzare il bis di Main Event EPT. I seguenti: Sebastian Malec (395.000 chips, vincitore a Barcellona nel 2016), Patrik Antonius (227.000, primo a Baden nel 2005), Dimitar Danchev (163.000, PCA 2013), Manig Loeser (129.000, Montecarlo 2019), Noah Boeken (102.000, Copenhagen 2005), e Antonio Buonanno (100.000, Montecarlo 2014).

Tornando al capitolo degli italiani, oltre ad Andreas Goeller si sono qualificati per il Day3 Ivo Bartoletti e Gianfranco Iaculli, entrambi con 412.000 chips, Diego De Martino (363.000), Enrico Coppola (297.000), Bruno Caschera (187.000), Tommaso Castellano (128.000), Candido Cappiello (105.000), Amerigo Santoro (101.000), il già citato Antonio Buonanno (100.000) e infine Andrea Volpi (88.000).

Tutti i 149 left sono già in the money, perché nel Day2 è scoppiata la bolla a quota 176 left. Lo sfortunato 176° giocatore, primo eliminato senza un premio, è stato Ian Gascoigne, in un duello tutto britannico contro Conor Beresford, runner-up nell’UKIPT di Londra 2022. Su un flop che recita A♥5♣4♥, Beresford fa check dopo essere stato l’original raiser preflop. Gascoigne ne approfitta per bettare 20.000 ma subisce il check-raise da 50.000 chips. A quel punto, Gascoigne va all-in e Beresford snappa. Prima di mostrare le carte, i due inscenano un breve teatrino.

“Ho due cinque“, dice Gascoigne. “Se hai davvero due cinque, sono messo malissimo” replica Beresford. “Non ho nemmeno una coppia al flop” ribatte Gascoigne. A metterci la proverbiale pezza è Ka Kwan Lau, che dice “Stanno mentendo tutti“. In realtà sta mentendo solo Gascoigne perché ha A♦Q♥, top pair, mentre Beresford è nettamente avanti con 4♣4♠, set floppato. La mano si chiude già al turn, quando arriva il J♣ che elimina Ian Gascoige.

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT