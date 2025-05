Bomba Valentino Rossi, importante novità: l’annuncio è ufficiale

Ritorno in pista per Valentino Rossi, non si limiterà più a dirigere un team. L’annuncio è stato ufficializzato.

Il ritiro di Valentino Rossi dalle competizioni sportive in MotoGP qualche anno fa ha privato sicuramente l’Italia di uno dei suoi più grandi campioni dal punto di vista della prolificità e della costanza. I sette titoli del Dottore sono secondi solo agli otto di Giacomo Agostini che più volte ha detto di vedere in Rossi un vero campione dei suoi tempi.

Per carità, non che Rossi abbia dato completamente l’addio al mondo delle due ruote. Il pilota italiano sta continuando a dare il suo contributo nel campo del motociclismo sportivo ma lo fa dietro le quinte, gestendo il team VR46 Racing che quest’anno corre con i grandi nomi che includono Ducati, Gresini e molti altri. Un lavoro che sicuramente, lo impegna quasi a tempo pieno.

Il ritorno in pista però è sempre in mente a tanti suoi fans che sperano di rivederlo calcare l’asfalto su un bolide come ai tempi d’oro. A questo proposito, l’ultimo annuncio è particolarmente invitante per chi vorrebbe vedere correre Rossi, magari in una squadra tutta nuova. Ecco che cosa ha fatto sapere il Dottore tramite i propri profili ufficiali.

Rossi torna in pista. Data e format

Come molti di voi già sanno Rossi ha abbandonato si il mondo delle motociclette ma continua a dilettarsi nel campionato Endurance dove ha corso in più occasioni con BMW, pur se non replicando le prestazioni eccezionali che ha sempre saputo sfoderare nel mondo dei motori con Yamaha ed Honda ai tempi d’oro della sua carriera passata.

Il pilota si prepara a prendere parte ad un altro importantissimo evento di questo tipo: si tratta della 24 Ore di Spa-Francorchamps dove entrerà in pista sempre con la scuderia bavarese, a bordo di una BMW M4 assieme ad un equipaggio ben rodato composto da Kevin Magnussen e René Rast che si alterneranno nell’abitacolo della sportiva per cercare di fare la prestazione.

Rossi sembra aver gradito la scelta dell’equipaggio: “Sono molto felice di tornare alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. È una gara fantastica, molto impegnativa e difficile, su un tracciato fantastico e tosto. Il livello di competizione tra le migliori auto GT, team e piloti del mondo è estremamente elevato. Non vedo l’ora di correre lì insieme ai miei grandi compagni di squadra Kevin e René”, le sue parole. L’evento si correrà alla fine di giugno.