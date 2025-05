Verstappen-Norris, insulti e tensione: il video dello scandalo

Avete notato questo scambio tra il pilota di Red Bull e il campione di McLaren? Ai cronisti non è passato inosservato.

Nel mondo del motorsport, non sono soltanto i motori a surriscaldarsi, quando le cose in pista si fanno davvero roventi. Nel corso della storia di tutte le discipline sportive legate al mondo dei motori, dalla Formula Uno fino alla MotoGP ci sono stati tanti episodi di piloti che sono andati in antipatia ad altri piloti. E non raramente, queste antipatie sono sfociate in liti, insulti e perfino risse.

Molti di voi ricorderanno le varie risse in NASCAR, la lite sotto il podio tra Valentino Rossi e Max Biaggi quando quest’ultimo era vicino alla fine della sua carriera e Vale era ancora “l’astro nascente” dello sport o il tentativo di aggressione di un furioso Michael Schumacher verso David Coulthard dopo il GP di SPA in cui quest’ultimo gli avrebbe quasi fatto urtare il fuori pista con una manovra azzardata.

Tutti episodi che sono degenerati ma che spesso, anche grazie al fatto che ai tempi non c’erano social media e telecamere piazzate praticamente ovunque, non hanno portato a sanzioni o sospensioni. Potrebbe andare diversamente per due piloti di Formula Uno molto famosi che, durante l’ultimo GP di Miami, sono arrivati a mostrare in modo esagerato il “disprezzo” che provano per le rispettive casacche!

Norris, il gestaccio al campione in carica

La gara in USA si è conclusa con un’altra doppietta di McLaren in cui Lando Norris si è dovuto accontentare di un secondo posto, in grado comunque di difendere il primo di Oscar Piastri che è il suo compagno di squadra. Arrivare sul secondo gradino del podio però non è stata un’impresa facile, dal momento che Norris se l’è vista con un Max Verstappen deciso a non lasciare nulla di intentato per riprendere la cima della china.

Nel corso delle prime curve in particolare, forte della sua pole position, Verstappen ha stretto parecchio su Norris mandando quasi il pilota di McLaren contro le barriere della pista di Miami. Diciamo solo che Norris non l’ha presa molto bene e qui sotto, potete vedere che cosa ha fatto per protestare contro Verstappen, assicurandosi che l’olandese lo vedesse bene!

lando giving max the finger..pic.twitter.com/NSfl3DFggN — Verstappen News (@verstappenews) May 4, 2025

Già, quello che vedete oscurato è proprio il famoso gesto che si fa con il terzo dito della mano. Al termine della sequenza Norris si è giustificato con i box per il gestaccio: “Mi ha sbattuto contro il muro, cosa avrei dovuto fare?”. Sappiamo che la FIA è molto severa con la condotta dei piloti e ci chiediamo cosa farà in merito. Ma cosa avrebbe davvero dovuto fare Norris? Bella domanda. Noi probabilmente nemmeno riusciremmo ad accenderla una McLaren MCL39, figuriamoci capire cosa si provi a rischiare un incidente a 300 chilometri all’ora.