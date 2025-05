Hamilton svela il segreto, pazzesco Ferrari: cambia tutto

Rivelazioni importanti di Lewis Hamilton potrebbero cambiare il mondiale di Ferrari. Ecco cosa è successo davvero.

Il mondiale di Ferrari non sta procedendo sul binario in cui Vasseur e gli altri componenti della squadra avrebbero sperato di immettersi. Il podio è una lontana allucinazione, con solo Leclerc che, forte della sua esperienza e di un talento sempre più evidente, tenta ancora l’impresa e l’impensabile attacco a McLaren, Mercedes e Red Bull.

Lewis Hamilton, uno degli uomini più abili ad aver mai tenuto tra le mani la cloche di un’automobile da Formula Uno, sembra l’ombra di se stesso, passato da regnare sovrano in pista sulla freccia argentata a dover tenere a bada tristemente le Williams di Albon e Sainz in Nord America, con tanto di scambio-frecciatina con il team dopo lo swap con il compagno di squadra, con la frase: “Devo far passare anche loro?”.

La chiave di volta di questa stagione sembra quindi lontana, eppure, una speranza per un miglioramento delle prestazioni di Ferrari, quanto meno tramite la monoposto italiana, potrebbe aver appena preso corpo. Si, perché la vettura aveva un difetto non da ridere ed ora, con un’auto rivista sotto tutti i punti di vista, Leclerc potrebbe aumentare il passo e Hamilton uscire dalla metà della classifica.

Le modifiche sulla SF-25, era davvero ora

La SF-25 di quest’anno è una buona auto ma non è competitiva come servirebbe per affrontare una McLaren fuori di testa ed una ottima Mercedes. I tecnici della scuderia di Maranello però hanno lavorato duramente ed individuato in un componente su tutti un potenziale problema, da risolvere subito. In F1 interventi come questi possono letteralmente cambiare l’andamento di una stagione.

Stando ad un pezzo di Autoracer, diverse fonti vicine a Maranello parlano di un arrivo importante. Un pacchetto di aggiornamenti che comprende un cambiamento alla sospensione posteriore, componente che – senza addentrarci in tecnicismi che non possiamo conoscere dato che molti componenti delle monoposto che corrono quest’anno sono secretati dalle scuderie – potrebbe aver influito sulla “lentezza” in curva della SF-25.

La modifica sarebbe meccanica, non al livello del telaio, e potrebbe cambiare il corso della stagione. Sembra pensarla così anche Hamilton che dopo il fiasco di Miami ha detto queste parole: “Abbiamo perso un po’ di prestazioni nelle ultime gare e sappiamo in quale area, e stiamo solo aspettando una soluzione per recuperare un po’ di terreno”, dichiarazioni che lasciano pensare che l’aggiornamento stia davvero arrivando. Il tempo ce lo sarà dire.