Valentino Rossi non si dà pace, Marquez può fare già festa

Una notizia scuote il mondo della motocicletta. Secondo alcuni esperti, è ora di festeggiare per Marquez.

Il mondo del motociclismo sportivo, come quello del motorsport in generale di fatto, è costituito soprattutto da grandi rivalità, sfide tra due o anche più campioni che, nel corso della loro carriera e attività sportiva, hanno dato vita a duelli memorabili in pista e a volte anche fuori. Alcuni sono perfino degenerati in confronti fisici, per far capire quando l’adrenalina a volte possa portare gli esseri umani a fare di tutto!

Una tra le più sentite rivalità nella storia del motociclismo è però sicuramente quella tra Marc Marquez, pilota spagnolo irruente quanto esperto nel suo campo e Valentino Rossi, il Dottore, preciso e letale nel suo periodo d’oro. Non è un mistero che tra i due non corresse buon sangue, soprattutto nell’annata del 2015 dove i due piloti ebbero un contatto mai chiarito in pista in una fase concitata della competizione.

I due piloti non sono così distanti nemmeno al livello di risultati: se consideriamo tutti i mondiali e le categorie, infatti, i due hanno vinto rispettivamente 9 ed 8 titoli mondiali, con il Dottore che si è ritirato con questo primato e Marc che lo insegue ancora, un po’ come Hamilton fa con Schumacher in F1. E chissà che il sorpasso non sia dietro l’angolo.

Marquez agguanta Rossi, pronti ai festeggiamenti

La prossima gara di MotoGP si svolgerà sul circuito Bugatti in Francia l’11 maggio e potrebbe segnare una pietra miliare nella lunga carriera dello spagnolo, se egli si giocherà bene le proprie carte. Infatti, in palio potrebbe esserci addirittura il sorpasso sul rivale italiano di sempre. Il circuito è notoriamente piaciuto ai piloti spagnoli, con Jorge Lorenzo che ha conquistato ben 5 successi in quella pista.

Sia Marquez che Rossi hanno conquistato la vittoria sul Circuito Bugatti per tre volte a testa. Ora, considerando lo stato di forma dello spagnolo, non è da escludere la possibilità che possa farla quaterna, avvicinandosi a Lorenzo e superando il Dottore. Uno smacco a cui, ovviamente, il pilota italiano non potrebbe porre rimedio…essendosi ritirato.

Ai tifosi del pilota tricolore questo potrebbe non piacere, ma sono i “rischi” di ritirarsi quando il proprio rivale storico è ancora in competizione. D’altra parte la gara è tutta da giocare. Considerando come sono andate le cose a Jerez, non possiamo nemmeno escludere qualche sorpresa come, ad esempio, un ritorno di fiamma che porti sul primo gradino del podio il Marquez più giovane.