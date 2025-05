Terrore in F1, minacce di morte: pilota sotto scorta

Neppure i piloti di Formula Uno sono esterni a dinamiche malavitose: qualcosa è successo, ad un noto pilota.

Considerato da molti uno sport elitario la Formula Uno è sicuramente più distante da dinamiche violente e criminose che possono invece toccarne altri, dove corruzione, scontri fisici pesanti tra tifoserie e perfino episodi di corruzione e minacce a giocatori, arbitri, giudici e chi più ne ha più ne metta sono spesso frequenti. La FIA ha sempre lottato per tener situazioni simili fuori dal paddock.

Tanti anni fa per esempio, il lord della droga più famoso del mondo, Pablo Escobar, tentò di entrare nel Circus con un famoso pilota colombiano e pur di tenere quei soldi sporchi fuori dalla pista, l’allora presidente Bernie Ecclestone trovò una scappatoia legale per non farlo correre. Purtroppo però, nonostante questo impegno, un brutto episodio è comunque capitato in queste ore.

Un pilota che corre in Formula Uno sarebbe stato fatto segno di minacce anche pesanti, il tutto per una questione che può sicuramente scatenare dell’agonismo sportivo ma non dovrebbe sfociare in violenza di questo tipo. Spaventato dall’accaduto, il pilota ha scelto di proteggersi con delle vere e proprie guardie di sicurezza. Ma che cosa è successo?

Minacce a Doohan, cosa succede nel tracciato

La scuderia in cui Jack Doohan corre, la Alpine, non sta vivendo una grande stagione. Ciò che è capitato al pilota australiano in queste ore, però, è molto peggio di qualsiasi stagione storta che una squadra possa vivere. Doohan sarebbe infatti stato fatto segno di minacce personali molto pesanti, dirette anche contro la compagna e la famiglia.

Come rivelato da alcuni addetti ai lavori, qualcuno avrebbe “leakato” la mail personale del pilota al punto che a Doohan sono iniziati ad arrivare messaggi minatori da parte di alcuni riodi si Frank Colapinto, pilota argentino che lo sostituirà dalle prossime gare. Evidentemente, i fans più accaniti di Frank volevano assicurarsi che Doohan non si opponesse a questa decisione ma hanno esagerato, sfociando in un reato grave.

A Miami, Jack Doohan è venuto con delle guardie del corpo, in effetti. Difficile pensare che quanto scritto per mail possa prendere corpo visto che spesso, minacce come queste lasciano davvero il tempo che trovano. Questo episodio però rimane increscioso e soprattutto, non possiamo conoscere la sensibilità di un atleta che potrebbe scrollarsi di dosso episodi simili con facilità come soffrirne molto, arrivando perfino a temere per la propria incolumità.