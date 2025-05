Valentino Rossi, Marquez gli spiattella in faccia la verità

Parole importanti di Marquez su Rossi. La faida infinita si arricchisce di un altro capitolo.

La saga di rivalità senza esclusione di colpi tra Valentino Rossi e Marc Marquez è destinata a continuare finché esisterà la MotoGP con i due piloti che ancora dopo anni ed anni, si scambiano frecciatine e raccontano aneddoti della loro sfida eterna sull’asfalto della pista benché il primo si sia ritirato ed il secondo stia vivendo una carriera più che soddisfacente anche senza il rivale.

Di recente, in vista dell’impegno sportivo a Le Mans, il pilota spagnolo ha parlato un po’ con la stampa: il tema centrale è la rivalità con un altro pilota, uno di famiglia ossia Alex Marquez che al momento si trova al primo posto della classifica mentre Marc cerca il quarto successo che lo isserebbe al primo posto che ha perso dopo la caduta a Jerez, altro tema importante dell’intervista.

“Abbiamo provato alcune cose con la squadra”, ha detto in merito il pilota spagnolo, riferendosi forse all’analisi fatta dai membri della squadra che hanno notato come le cadute del pilota spagnolo siano spesso legate ad una perdita di concentrazione. C’è però anche un riferimento a Valentino Rossi che non è passato inosservato alla stampa.

Era come un test, le parole di Marc

Insomma la sfida per il titolo in MotoGP non ammette errori ed una sola caduta può ribaltare il risultato e spostare il primo della classifica al gradino più basso del podio, ma questo Marquez, in cerca del successo sulla pista francese che gli permetterebbe di superare anche Rossi nell’elenco di piloti che hanno vinto di più su questo tracciato, lo sa molto bene.

In effetti, il pilota ricorda i tempi in cui sfidava proprio Rossi su questo tracciato e ricorda la difficoltà di tenere testa a lui ed i suoi rivali del tempo: “Quando ero alle prime armi con la MotoGP, ogni weekend di gara in cui lottavo contro Jorge Lorenzo, Valentino Rossi o Dani Pedrosa era come un test. Dovevo guidare alla perfezione per tenere il loro passo”, le sue parole.

In merito ai prossimi impegni, Marquez ha anche detto che la cosa più difficile sarà proprio non farsi distrarre dall’atmosfera e rimanere concentrato in sella alla sua moto, così da raggiungere il titolo il prima possibile, magari con qualche giornata di anticipo sul calendario.