EPT e WSOP: cosa cambia nei regolamenti dei tornei

Lo European Poker Tour di Montecarlo è andato in archivio pochi giorni fa, portando con sé tanto spettacolo, un nuovo record di partecipazione per il Main Event del PokerStars Open – ex France Poker Series – e la vittoria nel torneo principale di un giocatore poco conosciuto ma davvero forte, anche se… controverso.

Ma la tappa monegasca dell’EPT, la prima disputata nel 2025, è stata anche l’occasione per testare alcune modifiche regolamentari ai tornei. Ad esempio, i livelli di gioco al final table sono stati regolati dal numero di mani anziché dal tempo (30 mani e poi 20 all’heads-up). Nei tornei minori, le carte time-bank ora concederanno ai players 15 secondi per pensare al posto di 10. Lo slide dealing, cioè il sistema di distribuzione delle hole cards facendole strisciare sul tavolo, prende il posto del pitch dealing che prevedeva il “lancio” dall’alto e rischiava, in certi casi, di rendere visibile la carta.

Ma il cambiamento più radicale e importante riguarda l’utilizzo di strumenti tecnologici: non tanto al tavolo, perché questa opzione era già stata eliminata da tempo, ma anche per gli spettatori.

In sostanza, tutti i dispositivi elettronici sono ora vietati tra il pubblico presente in sala per il final table. “Se volete seguire quel tavolo, dovete tenere il dispositivo elettronico in tasca e non potete parlare di strategia con i giocatori“, ha specificato il Tournament Director Toby Stone, senza troppi giri di parole.

Un giocatore può comunque avvicinarsi alla propria tifoseria, ma questa non può utilizzare alcuna strumentazione tecnologica né parlare di poker. Nemmeno farsi fotografare insieme al proprio beniamino. Naturalmente, queste opzioni restano legittime durante le pause.

L’EPT non è però l’unico circuito internazionale che si sta muovendo per migliorare i tornei di poker. Più o meno negli stessi giorni di Montecarlo, le World Series Of Poker hanno approvato un nuovo pacchetto di correzioni al proprio set di regole. Ecco le novità che arrivano da Las Vegas.

REGOLA 16: ASSENZA AL TAVOLO

Questa regola riguarda i giocatori che si registrano ma si presentano al tavolo molto tardi. Nell’edizione 2025 delle WSOP, il limite è fissato all’inizio del primo livello successivo alla prima pausa ufficiale, pena l’esclusione dal torneo. Il buy-in sarà rimosso dal montepremi e (giustamente) restituito al giocatore.

Lo scorso anno la regola prevedeva la rimozione dello stack se un giocatore non si presentava prima dell’inizio del terzo livello. La norma si applica a tutti i tornei, sia lo scorso anno che quest’anno, indipendentemente dalla durata dei livelli.

REGOLA 18: IL BAN DAL TORNEO

Il comportamento al tavolo è importante. La Regola 18 consente alla direzione delle WSOP di squalificare o bandire un partecipante prima, durante o dopo un torneo nel caso di imbroglio o comportamento scorretto/molesto.

Il testo precisa inoltre che “gli individui esclusi da strutture di gioco appartenenti o gestite da Caesars Entertainment, Inc. o da sue affiliate/controllate, tramite provvedimenti di allontanamento, programmi governativi o per richiesta volontaria, non sono ammessi a partecipare a nessun evento WSOP”.

