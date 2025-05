Antonelli, le immagini lo incastrano: c’è l’incontro

Il talentoso giovane pilota italiano Antonelli è stato “beccato” con un grande nome del mondo dello sport. E chi se lo aspettava?

Raramente un esordio in Formula Uno è stato interessante e polarizzante come quello del pilota di cui parliamo oggi, il giovane Kimi Antonelli, una speranza per chi, dai tempi di gente come Jarno Trulli, spera di rivedere finalmente un pilota italiano in grado di battersela con i grandi nomi stranieri per portare a casa punti. E chissà, magari un domani, anche un bel titolo.

Antonelli, ad oggi 19enne, ha fatto la classica gavetta nei kart ma ad un età in cui molti giovani si limitano a prendere l’auto della mamma per andare a fare la spesa guida già una monoposto da F1, la freccia d’argento Mercedes ed è stato anche in grado di raccogliere una buona serie di risultati. Al momento, è sesto in Classifica Piloti con 48 punti, proprio dietro a Leclerc. Mica male per un “novellino”.

Antonelli, insomma, è sicuramente un buon prospetto per il futuro. La pensa così anche Toto Wolff che a chi chiedeva quale sarà il futuro di Russel e del suo giovane comprimario, aveva risposto tempo fa che Mercedes non ha nessun motivo per non voler puntare sulla coppia di piloti che ha attualmente in forze. Una risposta che la dice lunga sulla fiducia nutrita nel giovane.

Antonelli e l’incontro “segreto”!

Kimi è nato a Bologna, bella città italiana famosa per il buon cibo, la grande presenza di universitari e naturalmente, la tradizione motoristica. Ma anche per una squadra di calcio che ha rappresentato degnamente il capoluogo emiliano nella massima serie calcistica, trionfando nella complessa Serie A per 7 volte e portandosi a casa complessivamente anche 3 coppe Italia.

La terza coppa Italia del Bologna è arrivata proprio quest’anno, battendo il Milan per 1-0 ed interrompendo un lungo digiuno con il coach Vincenzo Italiano che è stato comprensibilmente elevato a status di leggenda tra i tifosi rosso blu. Italiano ed Antonelli, a quanto pare, si sarebbero incontrati: del resto rappresentano la creme della creme dal punto di vista sportivo per Bologna, in questo momento storico.

Sia Italiano che alcuni calciatori del team emiliano si sono incontrati con Antonelli, grande tifoso della squadra, in occasione del suo arrivo ad Imola, circuito dell’Emilia Romagna su cui si corre il giorno 18 maggio, una data fondamentale per il ragazzo che potrà tentare di imporsi proprio sul suo circuito casalingo. Un incontro importante che mette in luce un momento sportivo incredibile per gli emiliani e i bolognesi nello specifico.