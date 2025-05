Paura Leclerc, la frase è sconcertante: orribile

Le parole del pilota monegasco non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Per Charles Leclerc è in corso un incubo.

Mentre attendiamo con ansia – almeno mentre scriviamo queste righe – che abbia inizio il GP di Emilia Romagna che è chiaramente una delle tappe a cui i fans di Ferrari sono più affezionati dato che si corre proprio nel nostro paese, la situazione della scuderia “di casa” del Bel Paese è sempre più critica. Le prestazioni di Ferrari sono diventate un vero e proprio caso di stato.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, due ottimi piloti con uno dei più grandi talenti della sua generazione che ancora non è riuscito a levarsi la magra soddisfazione di portare a casa un titolo iridato e l’altro che è uno degli uomini più titolati dell’intera storia della Formula Uno. Una coppia che, sulla carta, dovrebbe mettersi alle spalle senza difficoltà tutte le altre monoposto. Ma nella realtà, le cose stanno andando ben diversamente…

Leclerc è fermo a quinto posto, a ben quaranta punti da George Russel mentre Lewis Hamilton esibisce una scialba settima posizione in Classifica Piloti, risultati che non giustificano certo il faraonico ingaggio che l’inglese avrebbe ricevuto per il passaggio nella scuderia Rossa. E’ evidente che Ferrari stia avendo tanti problemi ed uno in particolare affligge proprio il pilota di Monaco che, durante le prove libere per Imola, ha accusato il colpo.

Leclerc, grosso problema: sensazione orribile

Le monoposto SF-25 hanno risolto il fastidioso problema del porpoising dello scorso anno che faceva perdere loro velocità ma, stando a quanto si vocifera nel paddock, hanno problemi alle sospensioni posteriori che andranno presto riviste con un pacchetto di aggiornamenti a gara in corso. Tuttavia, non solo le auto hanno causato problemi in qualifica ai piloti e nello specifico a Charles.

Durante le prove libere ad Imola, il pilota ha deciso di indossare un casco speciale per omaggiare i suoi meccanici che fanno sempre il massimo con i mezzi a disposizione. Una decisione che però ha sorprendentemente svantaggiato non poco il pilota. Il casco, come hanno notato diversi spettatori ed esperti che hanno seguito le qualifiche, ha dato noie al pilota che si è visto costretto a più riprese a tenerlo con una mano.

Leclerc avrebbe provato “sensazioni orribili” a causa dell’effetto che il flusso d’aria affrontato dalla monoposto ha dato all’aerodinamica del casco, che vi lasciamo qui sotto come referenza. Un problema che ha sicuramente contribuito al magro dodicesimo piazzamento in prove libere che sicuramente, non dà grandi soddisfazioni al pilota. Speriamo solo che la gara casalinga possa galvanizzare Ferrari e darci qualcosa in più di quanto successo a Miami almeno in gara.