Schumacher, addio ad un pezzo di storia: tifosi stravolti

Michael Schumacher dice addio ad una delle sue eredità sportive più rilevanti; i tifosi hanno subito un colpo al cuore.

Tutti sanno purtroppo che il destino di Michael Schumacher, leggendario pilota di Formula Uno tedesco considerato uno dei nomi più importanti di sempre in questa disciplina, è avvolto nel mistero. Da quando nel 2013 il campione è caduto dagli sci durante quella che doveva essere una banale vacanza in famiglia non è più apparso in pubblico e, comprensibilmente, la sua famiglia ha preferito proteggere la sua privacy non rilasciando notizie in merito alla sua salute.

L’eredità sportiva del campione vive attraverso il figlio Mick, che ha già avuto qualche esperienza in Formula Uno anche se per il momento ben lontana dai fasti del periodo d’oro del padre, e i suoi numerosi trofei, oggetti di culto e memorabilia che di tanto in tanto vanno all’asta, rigorosamente a prezzi fuori di testa.

Qualche tempo fa Schumi è riuscito anche a firmare un casco di Jackie Stewart su cui sono stati apposti gli autografi di tutti i piloti titolati di F1 così da poterlo poi vendere per un evento di beneficenza. Tuttavia, un oggetto, anzi, un’auto dal valore molto più alto e soprattutto che ha davvero lasciato il segno nel mondo del motorsport è in questi giorni all’asta e forse, attirerà anche più potenziali acquirenti, tra i pochi che possono permettersi un simile acquisto.

All’asta la leggendaria monoposto

La Ferrari F2001 è una delle automobili più iconiche mai guidate in un mondiale di Formula Uno. Grazie a questo bolide, il top dell’aerodinamica e della potenza nell’anno in cui è stata progettata, il 2001 appunto, Ferrari si è portata a casa ben due titoli costruttori e Schumi stesso altrettanti titoli piloti. Risultati che ad oggi, sono un lontano ricordo per i fans di Maranello.

La storica auto è riconoscibile per gli sponsor Shell e Tic Tac che gli appassionati di motori ricordano bene, oltre che per la sagoma sfuggente e la tipica e sempreverde livrea rosso acceso. La F2001 ha corso venti volte, portandosi a casa ben 10 vittorie – con una percentuale di successi del 50%, davvero altissima anche ai tempi, tredici pole position e 4 giri veloci, tra le altre cose.

La monoposto condotta da Michael Schumacher va ora all’asta sul famoso portale RM Sotheby’s su cui viene specificato il numero di telaio dell’auto – 211 stando ai dati – la località in cui si trova, ovviamente, Monaco e manca però il dettaglio più importante. Il prezzo. Difficile pensare che non si raggiungano i sei zeri. La F2003, per proporzione, è stata venduta ad oltre 10 milioni di Euro giusto un paio di anni fa.