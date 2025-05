Leclerc smentisce la Ferrari: rottura totale

Il GP di Imola non ha dato le risposte sperate a Charles Leclerc. Ferrari non sta andando bene e lui ha detto queste parole.

Ancora una volta, Ferrari non è riuscita ad incidere più di tanto in un mondiale che sembra davvero in salita. La gara di Imola si è conclusa da qualche ora e i risultati vedono Verstappen al primo posto, seguito da Piastri e Norris e da un Lewis Hamilton che finalmente si avvicina al podio. Per Leclerc, invece, una triste sesta posizione che porta punti ma non molto altro di positivo.

A pesare sull’andamento della gara sono state sicuramente anche delle qualifiche non eccezionali in cui Leclerc stesso ha avuto qualche problema con il casco scelto per omaggiare i meccanici ma soprattutto con l’auto, la solita SF-25 che ha mostrato alcuni limiti tecnici portandolo ad un magro undicesimo posto da cui non è stato facile risalire la griglia.

Leclerc è partito dodicesimo ed è riuscito a recuperare posizioni su posizioni, questo è vero. Ma per il pilota monegasco che ha lanciato dichiarazioni molto pesanti questa non è una scusante. L’auto dovrebbe fare di più ma manca qualcosa per renderla abbastanza competitiva, al punto che adesso, Charles ha smentito addirittura il team principal Frederic Vasseur che aveva parlato di miglioramenti in arrivo.

L’auto non va: sfiducia di Leclerc

Dopo le qualifiche in cui Ferrari non andava così male da decenni, il pilota di Monaco è stato intercettato dalla stampa ed ha voluto chiedere scusa ai tifosi, parlando di un potenziale che, a conti fatti, non c’è proprio sulla vettura. Le parole del pilota Ferrari fanno davvero male ma soprattuto, evidenziano una spaccatura con il team che sicuramente sta sbagliando qualcosa.

“Prima di tutto credo che la prima cosa da fare sia scusarsi. C’è tanta passione attorno a questo team e non passare neanche il taglio in Q2 qui a Imola fa male. Fa tanto male anche all’interno della squadra. Un livello di performance così non è accettabile.Dobbiamo reagire”, ha detto alla stampa Leclerc apparendo molto contrariato ancora prima della partenza del GP ufficiale che lo ha visto risalire poche posizioni.

La stagione di Ferrari, purtroppo per noi italiani così affezionati a questa scuderia, non sembra destinata ad una miracolosa svolta a meno che il pacchetto di aggiornamenti non sia davvero qualcosa di rivoluzionario. Anche quest’anno, i tifosi potrebbero già dirsi rassegnati ad un piazzamento ben lontano dal podio, sia in classifica Costruttori che Piloti.