Scontro con Marquez, bufera Valentino Rossi: “Lavaggio del cervello”

Anche a distanza di tanti anni non si placa lo scontro tra Marc Marquez e Valentino Rossi: la mossa del Dottore coglie tutti di sorpresa.

Il Mondiale 2025 di MotoGP è ancora molto lungo ma l’impressione è che Marc Marquez abbia davvero una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Il campionissimo spagnolo, da quest’anno in sella alla Ducati ufficiale, è leader della classifica piloti con 22 punti di vantaggio su suo fratello Alex Marquez e 51 sul suo compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Per molti Marquez è ormai lanciatissimo verso il suo nono titolo iridato dopo i sei già conquistati in MotoGP, il trionfo in 125 nel 2010 e la vittoria in Moto2 nel 2012. Se davvero riuscisse a farcela eguaglierebbe il numero di Mondiali vinti da Valentino Rossi: una beffa per il Dottore, che si sta già muovendo per evitare che il grande rivale possa un giorno anche superarlo in questa speciale classifica.

Gli appassionati della classe regina hanno ascoltato con molto interesse le dichiarazioni di Alex Barros, pilota brasiliano che ha corso 276 gare nel Motomondiale vincendone sette. Barros, oggi 54enne, è stato ospite di una puntata di PecinoGP, il podcast condotto dal giornalista spagnolo Manuel Pecino.

Marquez-Rossi: che scontro, c’entra Acosta

Nel corso della chiacchierata Alex Barros si è soffermato anche sull’eterna rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi che sembra continuare anche ora che il fenomeno di Tavullia ha smesso i panni del pilota di MotoGP ed è concentrato sul proprio team VR46. Secondo Barros il Dottore farà di tutto per portare Pedro Acosta in Ducati nel 2026, mettendolo proprio in sella a una VR46.

“Gli farà il lavaggio del cervello per fargli desiderare di puntare su Marquez come primo avversario“, le parole dell’ex pilota brasiliano, che poi si è soffermato sulle difficoltà che sta avendo Acosta in questa stagione con la KTM (solo 46 punti raccolti finora). “Quando lo superano e perde un secondo a giro cosa penserà? Penserà che se passasse alla Ducati avrebbe una moto competitiva già nel 2026“, afferma Barros a PecinoGP.

Già nelle scorse settimane erano trapelate diverse indiscrezioni che parlavano di un contatto tra Valentino Rossi e Pedro Acosta. Il Dottore ha espresso parole di grande elogio per il 20enne di Mazarron, sottolineando come nonostante la sua giovane età abbia già dimostrato di poter raggiungere risultati straordinari: “Ha un talento incredibile“.