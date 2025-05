Hamilton cambia idea, Leclerc resta di stucco

Le parole di Hamilton dopo la prestazione in Emilia Romagna segnano un cambio di registro. Ora, Leclerc rischia di passare per bastian contrario.

La gara “casalinga” di Imola non ha regalato enormi soddisfazioni a Ferrari che, in ogni caso può almeno festeggiare qualcosa. Il ritorno di Hamilton, capace di trovare un’intesa inattesa con la SF-25 che non aveva ancora mostrato in tutto il campionato mondiale. Il pilota britannico ha sicuramente convinto molto di più in Emilia Romagna rispetto a quanto ha fatto in tutto il resto della stagione.

Pur se non arrivando a podio, il britannico ha avuto un exploit durante la gara, passando dalla dodicesima posizione delle qualifiche alla quarta finale, arrivando ad un soffio dal gradino più basso del podio. Un miglioramento non proprio eccezionale ma, tutto sommato, indice di progressi che non possono non fare felici Vasseur, Adami e compagnia.

Dopo la pessima prova a Miami in cui Hamilton aveva pure rischiato di essere “agguantato” dalle due Williams infatti, il pilota britannico si è mosso in modo molto migliore e, a fine gara, ha letteralmente cambiato idea, portando parole emblematiche di un cambiamento in casa Ferrari.

Hamilton felice della prestazione: le dichiarazioni

Dopo la gara, Hamilton ha parlato delle sensazioni avute con la SF-25 che risultano nettamente migliorate nonostante il famoso pacchetto di aggiornamenti non sia ancora arrivato alla vettura. Forse, un cambio di strategia, forse una sessione di prove proficua fatto sta che l’inglese sembra davvero aver cambiato idea del tutto sulla monoposto.

Ai microfoni di Sky ha infatti detto quanto segue: “Il team ha fatto un lavoro strepitoso, la macchina? Mi ha dato sensazioni grandiose. Piano piano, stiamo arrivando”. Questo particolare è importantissimo intanto perché il compagno di squadra Charles Leclerc aveva parlato in modo opposto dell’auto, dopo le qualifiche che hanno segnato la sua undicesima posizione sulla griglia. Per Lewis, positive anche le sensazioni a caldo sulla gestione della gara.

La frecciatina con i box di Miami è lontana, con Hamilton che elogia anche la connessione con Adami: “Riccardo ha fatto un grande lavoro di comunicazione. Ha mantenuto la calma e anche io per primo sono rimasto calmo”. Proprio questa sembra essere la chiave di volta della stagione. Una migliore connessione con il team potrebbe portare il pluricampione a dare di più, anche oltre i limiti della macchina.