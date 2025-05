Leclerc rovina la Ferrari: choc a Maranello

Lanciare il cuore oltre l’ostacolo non è bastato al pilota monegasco che esprime tutta la sua delusione. Parole forti verso Ferrari.

Non era una situazione facile e infatti, il cuore di un grande campione si è visto nel momento peggiore. Imola è una pista ostica, dove i sorpassi erano difficili un tempo quando le monoposto erano ancora pericolosi telai che prendevano fuoco come nulla, figuriamoci oggi che la tecnologia ha reso il divario tra le monoposto enorme.

Charles Leclerc è partito dall’undicesima posizione, nel fine settimana, uno svantaggio maturato nel corso di una sessione prove non eccellente – viziata anche dall’infelice scelta del casco – ma che il monegasco ha fatto di tutto per recuperare, chiudendo la gara sesto.

L’ingresso della virtual safety car e della safety car però ha messo un brusco stop alla rimonta, segnando la parola fine al recupero di posizioni di Leclerc. Un’altra prestazione sfortunata che non ha fatto piacere al pilota comprensibilmente che, nonostante la buona prova di un Lewis Hamilton che ha accumulato punti preziosi per la gioia del team, a fine gara non ha risparmiato alcune pesanti critiche contro la strategia e la direzione di gara.

Leclerc, frustrazione e rabbia contro la decisione

A penalizzare la gara di Leclerc anche un leggero contatto con Albon, episodio che ha portato il muretto Ferrari ad ordinare a Leclerc di cedergli la posizione sul finire di gara per evitare una possibile penalità che rischiava di portarlo ancora più indietro nella griglia di ben cinque secondi. La reazione a freddo ma anche a caldo del pilota non è stata certo positiva.

“È un f**o scherzo? Ditemi se era da penalità o no!” La reazione in pista di Leclerc all’ordine. A freddo, Charles è stato comunque molto critico verso l’accaduto: “Se sono ottimista? No”, le sue parole alla stampa dopo Imola e l’episodio di Albon.

“È frustrante perché stavamo facendo una buona gara”, le parole di Leclerc “Non ho potuto fermarmi perché Lewis ha deciso di rientrare ai box all’ultimo momento, quindi ho preferito non rischiare. Ma è così che vanno le cose, è deludente”. Quando ai limiti dell’auto e alle prestazioni negative accumulate nelle gare prima si somma anche la sfortuna come in questi casi per i piloti diventa davvero difficile portare a casa un risultato, specie su una pista complessa come Imola.