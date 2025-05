Marc Marquez, novità clamorosa in MotoGP: pronto a lasciare

Addio in un’importante scuderia del motomondiale, il divorzio è vicino. La “colpa”? Tutta di Marc Marquez.

Anche a Le Mans, le prestazioni di Marc Marquez, per molti il pilota più vicino al titolo mondiale in MotoGP nonostante lo scivolone – letteralmente – a Jerez sono state all’altezza della situazione. Il campione ha chiuso al secondo posto dietro uno Zarco in gran forma, mettendo da parte punti utili per il titolo.

Con i risultati di quest’anno e quelli dello scorso con il team Gresini, possiamo dire ufficialmente che il passaggio in Ducati ha giocato non poco a favore del pilota iberico che, dopo l’infortunio subito all’omero con i colori di Honda sembrava destinato ad un magro ritiro. Una caduta di tipo molto simile in Ducati non ha per fortuna arrestato la corsa dello spagnolo che, assieme al fratello Alex in grande spolvero, sembra il vero mattatore di questo mondiale pieno di emozioni, anche considerando che Jorge Martin non rientrerà tanto presto ad insidiarli.

Proprio il team Honda Repsol invece fatica a tornare a livelli di competitività importanti. Il suo ultimo titolo? Agguantato sei anni fa, prima che Marquez si infortunasse in Spagna inanellando una serie di sfortunate prestazioni. E nella squadra c’è chi riflette già su un addio clamoroso.

Honda, il clamoroso addio “dovuto” a Marc Marquez.

Dal 2018, anno prima dell’ultimo titolo, Alberto Puig è stato una figura chiave nella gestione di Honda Repsol; quell’anno infatti HRC lo promosse al ruolo di team manager. Puig ebbe la fortuna di avere in squadra due mostri sacri come Dani Pedrosa e Marquez stesso, ma anche l’abilità di guidarli a vincere tutto il possibile.

Ex pilota di talento che ha anche qualche cicatrice della sua carriera – cadde a 270 chilometri orari in gara negli anni novanta ferendosi ad una gamba in modo serio – Puig potrebbe essere arrivato al capolinea. Il manager che con Marquez ebbe un rapporto molto importante anche negli anni neri che hanno preceduto l’addio dello spagnolo starebbe, secondo alcune fonti, pensando all’addio. Gli anni privi di risultati e l’addio di Marquez potrebbero essere i motivi principali alla base della sua destituzione dal ruolo.

Per Puig però rimane l’opzione di restare in Honda dato che la casa starebbe valutando un ruolo dirigenziale sul mercato “civile” per il manager con anni di onorato servizio. Al suo posto si mormora potrebbe entrare Francesco Guidotti, una figura che ha condotto dal 2022 il team Red Bull KTM con grande perizia. Ovviamente, finché non ci sarà l’ufficialità di questo scambio inatteso, restano solo speculazioni.