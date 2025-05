Hamilton sotto accusa, la colpa è di Alonso: scintille in F1

Scintille tra i due ex campioni del mondo di Formula Uno. Lo spagnolo prima accusa la sfortuna, poi punta il dito sul rivale.

Il mondo della Formula Uno non sarebbe il variopinto ed emozionante universo che è senza le grandi rivalità tra i piloti che hanno segnato epoche intere. Da Schumacher contro Coulthard, da Senna contro Prost, da Lauda contro Hunt queste grandi sfide hanno infiammato il palcoscenico dello sport più emozionante nel mondo dei motori sportivi.

Una rivalità meno famosa ma altrettanto interessante è sicuramente quella tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton, al picco del loro successo, l’uno campione per due volte con la Renault di Briatore ed il secondo ben sette volte con le frecce Mercedes di Toto Wolff e compagni. I due piloti hanno un rapporto molto particolare e corrono ancora entrambi.

Quando Alonso vinceva il suo ultimo mondiale, Hamilton iniziava a correre: due anni dopo ed il britannico si sarebbe portato a casa il primo titolo, mettendo di fatto fine al regno dello spagnolo e raccogliendo il suo testimone. Si può dire che tra i due insomma ci sia ancora una rivalità non del tutto espressa ma più tangibile ora che uno corre in Aston Martin e l’altro in Ferrari…

Hamilton e le frecciatine di Fernando

Per Fernando Alonso le ultime stagioni in Aston Martin non sono state esattamente l’emblema della positività: quest’anno ad esempio il pilota spagnolo si trova con ben zero punti in classifica, con una macchina non competitiva come avrebbe sperato e, sopratutto, dopo lo smacco di Imola che per un solo secondo gli è costato quello che poteva essere il primo punto stagionale, non molto ma comunque qualcosa!

“Sono il pilota più sfortunato del mondo”, avrebbe detto al suo team via radio il campione dopo la magra prestazione ottenuta sul tracciato di Imola. Ma a far discutere ancora di più è stata una sua palese frecciatina ad Hamilton con cui evidentemente il pilota spagnolo sente ancora una certa rivalità, ora che la fortuna di entrambi, a circa quarant’anni, sembra aver girato.

Alonso avrebbe commentato la sua prestazione con i media, lanciando un messaggio che non si capisce se debba essere di speranza, per dire se ce l’ha fatta lui posso farcela anche io, o di delusione, nel senso, gente che sta andando peggio di me ha comunque fatto punti: “Gente che ha avuto un weekend molto mediocre è ancora tra i primi cinque”. Il riferimento ad Hamilton, dodicesimo in qualifica, è palese. Ma l’inglese ride: lui, perlomeno, ha conquistato punti preziosi.