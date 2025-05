Maggio premia l’Italia del poker a Rozvadov, Cipro e Barcellona

Maggio è stato un mese ricco di risultati per l’Italia del poker.

L’EPT di Montecarlo ha regalato ai portacolori del Belpaese il fantastico quarto posto di Enrico Coppola nel Main Event, arricchito dalle deep run di Andreas Goeller (18°) e Diego De Martino (11°). Poi la vittoria di Mustapha Kanit nel 2.200 euro NLH Deep Stack Unlimited Re-Entry e i cinque final table ottenuti da Enrico Camosci nei tornei High Roller: davvero niente male!

Archiviata la prima tappa dell’EPT edizione 2025, i giocatori italiani si sono sparpagliati attraverso il continente per andare a caccia di altri trofei. Non sono arrivate le vittorie, ma in compenso ci sono stati tanti final table con payout piuttosto interessanti.

Vediamo quali.

European Poker Festival (EPF) by Dutch Classics

Procedendo in ordine cronologico, il primo itm di valore lo ha ottenuto Christopher Campisano in Repubblica Ceca. Il vincitore del Mini Main Event WSOPE 2024 è arrivato terzo nel torneo principale dell’European Poker Festival, appuntamento ormai consolidato al King’s Casino di Rozvadov.

Campisano ha navigato attraverso le acque molto affollate (4.965 entries da €299 di buy-in ciascuna) di un torneo durato dal 2 al 13 maggio. Nell’ultima giornata si è arreso solo al polacco Sebastian Andrzej Kotowicz (2°) e al misterioso player slovacco “7andar” (1°), incassando – al termine di un deal a tre – €93.400 da un montepremi complessivo di 1.247.009.

Per Campisano si tratta del secondo miglior risultato in carriera, ovviamente alle spalle del già citato braccialetto WSOPE che gli ha consegnato €213.350.

Mediterranean Poker Party

Il secondo round di itm arriva da Cipro dove, dal 3 al 13 maggio, si è svolto il Mediterranean Poker Party. In questo caso, i protagonisti azzurri sono stati Italo Modena e Alessio Isaia.

Il primo ha raggiunto il final table del Main Event da €5.300 di buy-in, cinque giornate (8-12 maggio) e 1.196 entries. Modena ha iniziato l’ultima giornata con 61.700.000 chips, secondo stack su nove, pari a 62bb all’inizio del final table. Purtroppo ha subito perso un coin flip contro il neozelandese Hassanin Hashim (JJ vs A♠Q♠ di Modena e board liscio). Da lì in avanti, lo stack dell’italiano si è progressivamente sgretolato, fino al colpo di grazia.

Su bui 750k/1.500k bb ante 1.500k, Italo Modena va all-in da Highjack per 11.200.000 chips con in mano K♠9♥, ma trova il call del pro di Hong Kong Timothy Chung (vincitore di un WPT Prime l’anno scorso) che lo domina con K♥Q♥. Il board 5♣3♥J♠A♣K♣ elimina il giocatore italiano al 9° posto, ripagato con 63.000 dollari che sono di fatto il suo nuovo miglior payout. Italo Modena è un habitué del Casinò Perla di Nova Gorica, dove nel 2022 ha vinto il Main Event del Campionato Italiano ISOP.

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT