Tragica notizia, addio all’amato presidente

Si spegne il presidente, club in lutto

All’età di soli 57 anni, si è spenta Roberta Braghini, Presidente storico del Montegranaro Baseball & Softball; il piccolo comune di 12mila abitanti circa situato nelle Marche aveva in questa donna che viene ora ricordata con enorme affetto dalla sua comunità un punto di riferimento: la Braghini, infatti, era entrata nel 2016 a fare parte della dirigenza del team, uno dei pilastri sportivi della località.

La Braghini ha avuto una grande carriera professionale, purtroppo segnata però da una malattia non specificata – per evidenti ragioni di privacy – che da 15 anni condizionava non poco la sua vita. Purtroppo, come ha comunicato la società stessa con un messaggio di cordoglio, alla fine la donna ha perso questa sfida, lasciando però un segno indelebile in tutti i giovani che hanno potuto competere con la sua squadra locale.

Roberta stando al ricordo dei suoi compagni di squadra avrebbe guidato il team per tutti questi anni: “Con passione e dedizione”, nonostante la dura battaglia contro la malattia che ha dovuto affrontare. I suoi funerali si sono tenuti in questi giorni con la grande partecipazione di molti membri della comunità che conserveranno il suo ricordo.