Leclerc incastrato dal video: fan a bocca aperta

A bocca aperta sono rimasti i fans…ma anche il pilota, letteralmente. Guardate cosa stava facendo poco dopo la gara.

I piloti di Formula Uno sono sempre umani come noi. Certo, hanno dei veri “superpoteri” come riuscire a condurre automobili che molti di noi a malapena saprebbero far partire, sopportare la tensione di gare dove il minimo errore può condurre ad un disastro vero e proprio – e ad una cospicua spesa da parte del team! – ma sopratutto sostenere velocità ed accelerazioni che sono davvero degne di un pilota di aereo. Ma rimangono umani…

Essendo uomini come noi, quindi non dovremmo sorprenderci poi così tanto quando tramite la stampa, interviste o la cultura popolare esce fuori che campioni anche molto famosi hanno dei vizi estremamente simili a quelli delle persone che incontriamo tutti i giorni come l’alcool per Kimi Raikkonen che ha ammesso di aver alzato parecchio il gomito negli anni delle corse o i party del compianto pilota inglese James Hunt, come si vede anche nel film Rush.

A quanto pare però, il vizietto più assurdo di tutti ce l’ha Charles Leclerc, pilota Ferrari che dopo il Gran Premio di Imola ha deciso di recarsi nel luogo più assurdo in cui un atleta professionista dovrebbe farsi trovare dopo una gara. Siete curiosi? Bene, non è che il campione sia esattamente andato in incognito a fare quello che doveva fare. Guardate che roba!

Charles Leclerc, in Ferrari nel posto più surreale

Quanti di voi sono clienti regolari del McDrive? Il servizio che vi consente di prendere panini, patatine e l’immancabile Coca Cola e mangiare direttamente in macchina dopo una dura giornata di lavoro. A quanto pare, anche Leclerc ama questo servizio visto che è stato “beccato” a fare un rapido spuntino al McDonald locale dopo il GP di Imola che gli ha consegnato un amaro sesto posto.

Il pilota ha deciso di scrollarsi il sapore aspro di questa performance dalla bocca con un ottimo panino e qualche fritto, in compagnia della fidanzata con cui poco dopo la gara, ha raggiunto un punto vendita del McDonald da quelle parti. Il campione, a bordo di una Ferrari personalizzata con tanto di numero personale impresso sul lato, ha ordinato come un qualsiasi cliente, suscitando sicuramente emozioni contrastanti nei commessi che non possono non averlo riconosciuto.

Ci viene solo il dubbio che possa aver sporcato i sedili di quel bolide con qualche salsa. Ma del resto, come abbiamo detto all’inizio, anche uomini che corrono a 300 chilometri orari in cerchio per il nostro intrattenimento, la gloria e l’adrenalina restano sempre persone in carne ed ossa come noi. E infatti, dopo il pasto, Leclerc si è anche concesso ai fans, regalando loro qualche bel momento, qualche foto e l’assurdo video che trovate qui sopra…