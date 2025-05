Il cuore oltre l’ostacolo: tre hero call da paura!

Quando nel poker si parla di hero call, ci si riferisce all’azione di un giocatore che, con una mano marginale, decide di chiamare la puntata molto forte dell’avversario. Questo tipo di decisione si verifica soprattutto al river e spesso il potenziale hero caller deve fronteggiare uno shove.

Chiariamo subito un punto: i tornei non si vincono esagerando con gli hero call o i bluff. Tuttavia, chiamare una monster bet con un punto debole, a volte solo “carta alta”, e trovare l’avversario in “bianco come il latte” (espressione tutta italiana) ha un duplice effetto. Da un lato si incassa il monster pot valorizzando al massimo una mano modesta. Dall’altro è una mazzata psicologica all’avversario, il quale probabilmente cercherà giocate più “standard”, almeno per un po’.

Fare un hero call, però, non è affatto semplice. Serve un’ottima lettura dell’azione e la capacità di entrare nella testa dell’altro, magari con l’aiuto di qualche tell.

La storia del poker è ricca di hero call leggendari. Ad esempio quello di Stu Ungar, ribattezzato il “call del secolo” (scorso). Indimenticabile anche l’hero call di Erik Seidel su Dzmitry Urbanovic al Super High Roller dell’EPT di Montecarlo 2015, e quello di Ryann Riess a scapito di Manig Loeser nel ME EPT di Montecarlo 2019. E ce ne sono tanti altri ancora, che potete rivedere qui.

Adesso ve ne proponiamo tre un po’ più recenti.

TERO LAURILA vs HIEP NINH

Siamo al Main Event Irish Open 2024, quando l’azione ha raggiunto l’heads-up per il titolo. I due rimasti a contenderselo sono l’irlandese – di chiare origini cinesi – Hiep Ninh e il finlandese Tero Laurila.

I bui indicano 880k/1.600k bb ante 1.600k. Laurila limpa da SB/D con Q♠2♦, ma Ninh rilancia a 3.600.000. In mano ha solo 9♦6♣. Il finlandese chiama e poi va in check-call per 1,7 milioni al flop: K♥K♦4♠. L’irlandese aumenta i giri al turn, un 8♠, puntando 8,7 milioni di chips. Altro call di Laurila che fa scendere un 5♠ al river. Ninh piazza la terza puntata in bluff, questa volta da 7.900.000. Tero Laurila ci pensa poco prima di chiamare con solo Queen-high in mano: è un call pazzesco che lo porta in vantaggio 2:1.

Questa grandissima giocata permetterà a Laurila di vincere il torneo poco dopo, quando chiuderà poker di Donne sul board, dopo aver chiamato preflop con Q♣J♣ lo shove di shove di Ninh con 8♠7♥.

SIMONE ANDRIAN vs URMO VELVELT

Ebbene sì, c’è anche un italiano tra i protagonisti di questa breve lista di grandi hero call. Simone Andrian lo ha messo a segno in un momento speciale per l’Italia del poker, quello targato Main Event WSOP Europe 2024.

