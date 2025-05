Su SoloCalcio, la partita di beneficenza “Facciamo gol tra le stelle”. Le parole di Caldirola e dei campioni presenti

In diretta dalle 18:30, in diretta su Sportitalia SoloCalcio, dalle 18:30 la partita di beneficenza “Facciamo gol tra le stelle” dallo Sportitalia Village, organizzata dal difensore del Monza, Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia. Una serata di sport, emozioni e solidarietà.

Presenti all’evento tanti calciatori di Serie A, ex campioni, YouTuber, influencer e cantanti per una causa speciale: sostenere la ricerca contro il tumore pediatrico osteosarcoma con “Insieme per Fily”.

L’organizzatore dell’evento Luca Caldirola ha parlato così della giornata: “L’obiettivo è quello, di fare beneficienza, stare insieme, sono contento perché c’è tantissima gente. Sono felicissimo. All’inizio pensavo di vendere qualche centinaio di biglietti, invece la gente, soprattutto brianzola, ha risposto presente. E’ una giornata bellissima e sono contentissimo“.

Futuro: “Brianza è casa mia, vedremo. I matrimoni si fanno in due. Voglio godermi questa giornata, poi staccare un po’ e andare in vacanza”.

Gli amici presenti: “Ci sono tanti compagni, come Maldini che ha giocato ieri facendo doppietta e stasera è qua. Non posso che ringraziarli”.

Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: “Quando Caldirola mi ha detto quello che avremmo fatto, ho accettato subito l’invito. Juventus? No, oggi preferisco non parlare di Juve”.

Le parole di Cutrone sull’evento: “Sicuramente è una cosa bellissima, ho detto subito di sì. E’ sempre per una buona causa e ci tengo a partecipare a questi eventi“.

Stagione del riscatto?: “È stata una bella stagione, abbiamo fatto quello che volevamo, il primo obiettivo era salvarci, ma siamo arrivati al decimo posto“.

Quale futuro sulla panchina del Como?: “Non sono domande da fare a me queste, pensiamo a rilassarci, a goderci le vacanze. Come ci siamo salutati? Come sempre, di rilassarci e che ci vediamo il 10 luglio“.