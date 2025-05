Estate calda a Campione: è in arrivo l’Italian Poker Challenge!

Due mesi fa ha debuttato il PokerStars Open, nuovo circuito di tornei live “affiliato” all’European Poker Tour. Ad oggi si contano due tappe archiviate e una in corso.

Quest’ultima si sta svolgendo a Namur (Belgio) presso il Circus Casino Resort, dal 28 maggio al 9 giugno. Il programma, che conta 34 eventi tra tornei regolari e di qualificazione, è disponibile qui. Gli appuntamenti conclusi sono invece quelli di Montecarlo, con il PS Open inserito nella kermesse EPT, e di Campione d’Italia.

La piccola cittadina italiana, inglobata nel territorio svizzero, ha fatto da trampolino di lancio per il nuovo tour. Una partenza sprint grazie a numeri inaspettati, che attendono ora conferma nel 2026. Nel frattempo, però, a Campione c’è ancora fermento: sta per arrivare un nuovo festival dedicato agli appassionati di tornei di poker dal vivo, con buy-in per tutte le tasche.

Dal 30 giugno al 7 luglio, infatti, il Casinò di Campione d’Italia ospiterà l’Italian Poker Challenge, new entry live firmata PokerStars.

Il cuore pulsante del festival sarà il Main Event da €770, distribuito su sei Day1, con un montepremi garantito di 700.000 euro. Ci saranno anche tornei Mystery Bounty, PLO, e un esclusivo High Roller.

Eventi principali:

1-2 luglio: Italian Poker Challenge Mystery Bounty – €330

– €330 2-7 luglio: Italian Poker Challenge Main Event – €770 (€700.000 garantiti)

– €770 (€700.000 garantiti) 2 luglio: Italian Poker Challenge PLO – €440

– €440 6-7 luglio: Italian Poker Challenge High Roller – €1.500

Il calendario completo sarà disponibile a breve sull’app e sul sito PokerStars Live, nonché sulla pagina FB PS Live Campione.

Tutti i tornei giornalieri disputati al Casinò di Campione dal 1° al 30 giugno assegneranno punti validi per la Classifica di Giugno, con €20.000 di premi totali. I primi 20 classificati riceveranno un ingresso per il Main Event, con extra premi per i migliori 5: €2.000 al primo, €1.000 al secondo, €600 al terzo e €500 ciascuno a quarto e quinto posto.

Non va infine tralasciato il ricco palinsesto di qualificazione. I satelliti live presso il Casinò che consentono di qualificarsi all’Italian Poker Challenge sono attivi già dal 15 maggio e proseguiranno fino al 24 giugno, tutti i weekend. Inoltre, il 30 giugno e il 1° luglio si giocheranno due freeroll dal vivo, ciascuno con 10 ingressi in palio per il Main Event.

Di fronte a tutta questa offerta, le aspettative per la nuova creatura torneistica sono possono essere che alte. “Ci aspettiamo che l’Italian Poker Challenge diventi un punto di riferimento per tutti gli appassionati di poker, sia italiani che internazionali”: così Luca Pagano, responsabile della PokerStars Live Room di Campione.

